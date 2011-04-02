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Dünya

KUR'AN YAKMA PROTESTOSU: 9 ÖLÜ KANDAHAR (A.A)

02 Nisan 2011 17:47

-KUR'AN YAKMA PROTESTOSU: 9 ÖLÜ KANDAHAR (A.A) - 02.04.2011 - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da, ABD'nin Florida eyaletinde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto olaylarında ölenlerin sayısı 9'a çıktı. Yerel yetkililer tarafından yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 73 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, kamuya ait binalarla şahıslara ait binaların zarar gördüğü de ifade edildi. Valilik sözcüsü Zalmay Eyübi, protesto gösterilerinin Taliban tarafından planlandığını belirtmiş, "Kandahar'daki gösteri, durumdan faydalanmak ve güvensizlik ortamı yaratmak isteyen militanlar tarafından planlandı" demişti.

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