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Dünya

Kuran yakan 6 İngilize gözaltı

İngiltere'de Kuran yaktıkları belirlenen aşırı sağcı ve islam karşıtı İngiliz Savunma Ligi üyesi 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

24 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'de, 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde Kuran- Kerim yaktıkları belirlenen aşırı sağcı ve İslam karşıtı İngiliz Savunma Ligi (English Defence League) üyesi 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.


Ülkenin Gateshead bölgesindeki bir barın bahçesinde alkol aldıktan sonra Kuran yakma eylemine girişen ve yakma anını görüntüleyerek YouTube sosyal paylaşım sitesinde yayınlayan faşist İngiliz Savunma Ligi (English Defence League) üyesi 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Gözaltına alınan 6 kişinin, Müslümanlar'ın büyük tepkisine yol açan eylemi, ABD’li rahibin 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde "Kuranö yakacağını duyurmasının ardından gerçekleştirdikleri belirtildi.


YouTube’ta yayınlanan görüntülerde, alkollü oldukları sanılan ve yüzlerini havluyla gizleyen İngiliz Savunma Ligi üyeleri, Kuran-ı Kerim'i yakarken görülüyor.


İngiliz polisi, Kuran yaktıkları belirlenen zanlıların, ‘kin ve ırkçılığı yayma’ suçundan göz altına alındıklarını ve tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldıklarını açıkladı.
Gateshead Belediyesi’nden yapılan açıklamada, gözaltına alınan İngiliz Savunma Ligi (English Defence League) üyesi kişilerin görüşlerinin bölge halkının değerlerini yansıtmadığını ifade edildi.


ABD’li rahip,11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde Kuran yakacağını duyurmuş ancak daha sonra yoğun baskılar nedeniyle bu kararından vazgeçmişti.

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