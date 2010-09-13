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Dünya

Kur'an ve İncil'i sigara yapıp içti

Kur'an-ı Kerim ve İncil'in sayfalarını yırtıp sigara kağıdı olarak kullanan Avustralyalı bir hukuk profesörü kızağa alındı.

13 Eylül 2010 03:00

T24 - ABD'de fanatik bir papazın Kur'an-ı Kerim yakma projesiyle tüm dünyayı ayağa kaldırmasının ardından, Kur'an-ı Kerim ve İncil'in sayfalarını yırtıp sigara kağıdı olarak kullanan Avustralyalı bir hukuk profesörü kızağa alındı.


Ateist bir grubun üyesi olduğu belirtilen Profesör Alex Stewart, görüntü paylaşım sitesi YouTube'da, iki kutsal kitabın sayfalarını yırtıp tütün sararken ve yaptığı sigaraları içerken de "hangisi daha iyi yanıyor?" derken görülüyor.


"İncil mi Kur'an mı, hangisi daha iyi yanıyor?" başlıklı 12 dakikalık görüntü, haftasonunda yayınlandıktan sonra YouTube'dan kaldırıldı.


Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Queensland Teknoloji Üniversitesi, Stewart'ı bugünden itibaren kızağa aldığını bildirdi.


Üniversitenin Rektör Yardımcısı Peter Coaldrake, "üniversite yönetimi olarak bu tip şeylerden son derece üzüntü duyduklarını ve hayalkırıklığına uğradıklarını" kaydetti.


Eylemiyle olay yaratan Alex Stewart da yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğü hakkını kullanmak istediğini belirtti ve "Video tabii ki şakaydı" dedi.


Avustralyalı profesör, görüntülerde içtiğinin de esrar değil, çimen filizi olduğunu ifade etti.

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