Kuran kursunda 'İngilizce kurs' komedisi

Hocanın öldüren ihmali

Konya'da 'üç maymun' tarikatı

Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde Süleymancılara ait bir Kuran kursunda meydana gelen patlamadan sağ kurtulan öğrencilere, yurt görevlilerinin “Burası İngilizce kursu” demeleri için baskı yaptığı belirlendi. Öğrencilerinse şaşırarak “Biz orada İngilizce Kuran kursu görüyorduk” şeklinde ifade verdikleri ortaya çıktı.1 Ağustos’ta 18 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili olarak Konya Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları incelemeler sonuçlandı. Hazırlanan raporda ilginç ayrıntılar dikkat çekti. Raporda çöken binanın 2000 yılında faaliyete geçtiği, 26 Ağustos 2007’de de ruhsatsız ek binanın inşa edildiği belirtilerek “Açılış törenine protokolden de birçok kişi katıldı. Asıl yıkılan binanın ruhsatlı, yıkılmayan binanınsa ruhsatsız olduğu belirlendi” denildi. Patlamanın meydana geldiği günün ertesinde yurt yetkililerinin Taşkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne giderek binada “bilgisayar veya İngilizce eğitim kursu” açılmış gibi gösterilmesinin talep edildiğine dikkat çekildi. Ayrıca raporda, soruşturma sonucunda ilçe milli eğitim müdürlüğü eski ve yeni atanmış yöneticileri hakkında disiplin cezası ve görevden alındıkları yönünde Anadolu Ajansı’nın haber geçtiği, ancak bu konuda kimsenin bir ceza almadığı vurgulandı.Erkek yurdu da kaçakRaporda, Balcılar Ortaöğretim Öğrencilerine Yardım Derneği’nin erkek öğrencilere yönelik Kuran kursu eğitiminin yine ruhsatsız olarak Balcılar’da bir binada devam ettiğin vurgulandı. Raporun ardından valilik, Taşkent Kaymakamlığı’na ruhsatsız kurumun 5 Eylül’e kadar kapatılması talimatını verdi ancak uygulanmadı. (Cumhuriyet)