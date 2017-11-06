Kur'an kursunda cinsel istismar davasında mağdur aileler, şikayetinden vazgeçti

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da 16-18 yaşlarındaki 5 öğrencinin, 2014-2015 yıllarında yatılı Kur\'an kursunda, 11-12 yaşlarındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davanın 5\'inci celsesinde mağdur 5 öğrencinin ailesi, şikayetlerinden vazgeçti.

Merkez Karatay ilçesi Çatalhüyük mahallesindeki Karatay Müftülüğü\'ne bağlı yatılı erkek Kur\'an kursunda, 2014-2015 yıllarında meydana geldiği ileri sürülen cinsel istismar olayı, ihbar üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı\'na bağlı müfettişlerin incelemesi sonucu ortaya çıktı. Müfettişler, yaptıkları incelemenin ardından öğrencilerin el yazısıyla aldıkları dilekçeler ve kurs yönetimine yönelik hazırladıkları soruşturma raporuyla kursta \'gayriahlaki ilişkiler\' olduğunu belirterek, 4 Mayıs 2016 tarihinde Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık da soruşturma başlatıp, iddianame hazırladı.

O dönem 11-12 yaşlarında olan ve cinsel tacize uğradığı ileri sürülen 5 erkek öğrencinin ifadesi, Çocuk İzleme Merkezi\'nde alındı. 5 öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen Ö.Ş., E.A., M.V., F.S.T. ve H.E.\'nin de ifadelerine başvuruldu. Şüpheli öğrencilerden S.A.\'nin ise öldüğü saptandı. Çocuk İzleme Merkezi\'nde, uzmanlar eşliğinde ifadeleri alınan mağdur 5 çocuk, kursun tuvalet ve mescit gibi yerlerinde tacize uğradıklarını anlattı. Görevli uzmanlar tarafından hazırlanan raporda, mağdur öğrencilerin ifade verirken, çekingen ve ürkek olduğu, mağdurların ailelerinden korktuğu için olayları anlatmaktan çekindiği yer aldı.

AİLELER, ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Konya 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın 5\'inci celsesinde, mağdur çocukların aileleri, davaya katılmaktan vazgeçtiklerini ve şikayetlerini geri aldıklarını mahkeme heyetine bildirdi. Davaya müdahil olan Çocuk Haklarını Koruma Derneği Başkanı avukat Hakkı Ünalmış, söz alarak, mağdur çocukların daha önce Çocuk İzleme Merkezi\'nde yaşadıkları olayları anlatmalarına rağmen ailelerin şikayetinden vazgeçmesinin araştırılmasını ve çocukların psikolojik durumlarının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Duruşma da dinlenilen Kur\'an kursu yetkilileri ise olayla ilgili şikayetçi olan müftülük yetkililerinin, kendi kurslarını kıskandığı gerekçesiyle çocuklara böyle bir yalan söylettirdiklerini ve çocukları bir odaya kapatıp, bu konuda tembihlediklerini iddia etti.

Mahkeme heyeti, şikayetçilerin ifadelerini dinlemek üzere duruşmayı erteledi.



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