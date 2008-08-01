Kuran kursu kaçak çıktı

Konya'nın Taşkent İlçesi Balcılar Beldesi'nde özel bir vakfın kullandığı 3 katlı kız öğrenci yurdu çöktü, 17 kız öğrenci hayatını kaybetti. Enkaz altında 5 öğrenci daha var. Göçüğe LPG tankından sızan gaz neden oldu. Konya Milli Eğitim Müdürü Halil Şahin, patlamada tamamen yerle bir olan yurdun deprem ve itfaiye raporunun olmadığını söyledi.

TİKA Afrika Tarımsal Kalkınma Programı toplantısı öncesinde Konya’da patlama sonucu çöken Kur’an kursu ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazcıoğlu, “Bana ulaşan bilgiler kursun Diyanet İşleri Başkanlığı ile hiçbir organik ilgisinin olmadığı şeklinde” dedi.

Yazıcıoğlu, bir gazetecinin yurt binasının “kaçak" olup olmadığını sorması üzerine bu konu hakkında henüz bir bilgi sahibi olmadığını, bazı yurtların derneklere ait olabildiğini ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kursu olmadığının altını çizen Yazıcıoğlu, denetim mekanizmalarının olduğunu, “yapılacak şeylerin yapılacağını” kaydetti. Yazıcıoğlu, her şeyin bir yaptırımı olduğunu da sözlerine ekledi.

Çöken binanın “Balcılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği”ne bağlı “Balcılar Kız Öğrenci Yurdu” adı altında faaliyet gösterdiği öğrenildi.



KURAN KURSU İDDİALARI



Konya müftüsü Mehmet Ak, çöken binanın müftülüğe bağlı bir Kuran kursu olmadığını söyledi. Müftü Ak, "Çöken binanın hemen yanında kendilerine bağlı, resmi bir yurdun bulunduğunu açıkladı. Ak, Çöken binadaki yurtta, ne eğitimi verildiği hakkında bir bilgisi bulunmadığını belirtti.

Konya Müftüvekili Muhammet Ünal ise Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesindeki çöken kız yurdunun, Diyanet İşleri Başkanlığı veya İl Müftülüğüyle hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.

Bu tip yurtların Kur'an kursu olarak değil öğrenci yurt ve pansiyonları olarak faaliyet gösterdiğini ifade eden Ünal, “Konya Taşkent'teki yurdun, Diyanet İşleri Başkanlığı veya İl Müftülüğüyle hiçbir ilgisi yoktur. Bize bağlı olan yerler müfettişlerimiz tarafından denetlendikten sonra bizim onayımızla açılır. Bu yurdun bizle alakası yok” diye konuştu.

Konya Milli Eğitim Müdürlüğü yurt ve burslardan sorumlu Şube Müdürü Sabit Çalık ise kendilerindeki kayıtlara göre, söz konusu yurdun kendilerinin izniyle açıldığını belirtti.

Özel bir derneğe bağlı olan yurdun 2000 yılında hizmete açıldığını ifade eden Çalık, şunları kaydetti:

“Bir dernek tarafından işletilen bu özel yurt 34 öğrenci kapasiteli olarak 2000 yılında bizden izin aldıktan sonra faaliyete geçmiş. Yurdun teknik donanımlarıyla ilgiyi belgeler dosyamızda mevcut. Gerekirse onlar incelenecek. Ancak biz teknik donanımlarıyla ilgili bir denetim yapmıyoruz. Biz yurdun işleyişiyle ilgili periyodik denetimler yaparız. En son 29 Mayıs 2008 tarihinde işleyişiyle ilgili Kaymakamlık nezdinde denetlenmiş. Bu denetimler 2 yılda bir yapılır.”

Balcılar Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'ne bağlı Özel Boğaziçi Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurt binasının sabaha karşı çökmesi sonucu şu ana kadar 17 kişi öldü, 27 kişi ise yaralandı.

