Kur'an kursu, CHP’yi ikiye böldü

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Kur'an kursunun, bir açılım değil, görev olduğunu ifade ederken, CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, din eğitiminin, Diyanet İşleri Başkanlığının yetkisinde bulunduğunu söyledi.Anadol ve Okay, yeni seçilen Parlamento Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti ve burada güzetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladılar.CHP'nin Kocaeli Belediye Başkan adayı Sefa Sirmen'in, Kur'an kursuyla ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Anadol, Türkiye'de eğitimin birliği ilkesinin, din eğitiminde daha fazla geçerli olduğunu belirtti.Kaçak Kur'an kurslarına, devletin denetimi dışındaki kaçak eğitime karşı çıktıklarını ifade eden Anadol, "Kaçak, illegal olduğu için zaman zaman hem tarikatların egemenliğine giriyor, hem de Konya'da olduğu gibi tüp patlamasıyla çocuklarımız can veriyor. Dramatik olaylara tanık oluyoruz" dedi.Yargı kararlarının bulunduğuna işaret eden Anadol, din eğitiminin tek olduğunu, bu eğitimi de Diyanet İşleri Başkanlığının verdiğini anımsattı.Anadol, Sirmen'in, "Bir mahallede gençler toplanıp, 'imkanımız yok, paramız az, İngilizce kursu için yardım istiyoruz' derse, yer tahsis ederim, aynı şekilde 'anlamıyla beraber Kur'an öğrenmek istiyoruz' derlerse de yer tahsis eder, Diyanet'e başvururum. Belediye olarak, din eğitimi yaptırma görevim ve yetkim yok. Bu yetki Diyanetindir. Yapacağım, o mahallede yer tahsis edip, imkan tanımaktır" şeklinde açıklamalarda bulunduğunu söyledi. Anadol, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın söylediğinin de bu olduğunu dile getirdi.AKP’nin ise böyle yapmadığını belirten Anadol, Pendik Belediyesinin, bir profesöre evlilik, medeni hukuk, sosyal ilişkilerle ilgili kılavuz yazdırıp bastırdığını belirtti. Anadol, burada, 9 yaşındaki kızların evlenebileceği, kadınların dövülebileceği, eşin hasta olması halinde 2’inci, 3’üncü evliliğin nasıl yapılacağının yer aldığını ifade etti.Anadol, "Merkezi bir din eğitimi söz konusudur o da ancak Diyanetin yetkisinde olur" dedi.CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay da bu konudaki anayasa düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlarına dikkati çekti. Okay, yasaya göre, belediyelerin Kur'an kursu veremeyeceğini ancak bu eğitimi almak isteyenlere, mekan tahsis etmeye izin verdiğini anımsattı.Kur'an kursunu sadece Diyanet İşleri Başkanlığının verebildiğini ifade eden Okay, "Maalesef Türkiye'de tarikatlar, cemaatler, farklı yapılaşmalar, kaçak Kur'an kursu açıyorlar, tarikat inançları doğrultusunda eğitim veriyorlar. Mesele, bu çarpık yapılaşmayı ortadan kaldırmaktır. Düzgün, doğru mekanda din eğitimi almak istiyorlarsa, din eğitimi verecek sorumlu kurumlar tarafından bunun alt yapısında, mekan tahsisidir. Bu bir açılım değildir, bir anlamda görevdir. Medya açılım olarak değerlendirdi. Böyle bir şey olursa, mekan tahsis ederim diyor." diye konuştu."CHP'nin çarşaf açılımı diye bir açılımı hiçbir zaman olmadı" diyen Anadol, Baykal'ın ve CHP sözcülerinin, böyle bir açılımdan bahsetmediğini, başkalarının bu açılımı yakıştırdığını ifade etti. Anadol, 4 bin kişinin partiye katıldığını, 4 kadının ise çarşaflı olduğunu anımsatarak, "Bu rozeti takmıyorum" demenin, kadına saygısızlık olacağını söyledi.Aradol ve Okay’ın aksine CHP Samsun Milletvekili Haluk Koç, partinin ‘Çarşaf ve Kuran kursu açılımları’na ilişkin kaygılarını, Genel Başkanı Deniz Baykal'a bir mektupla ileteceğini açıkladı.Koç, yaptığı açıklamada, "Ciddi ve önemli bir seçim öncesinde aday belirlemede ve 'çarşaf, Kuran kursu açılımı' diye sunulan ancak CHP'nin temel ilkeleriyle bağdaşmayan bazı girişimlerde sıkıntı olduğunu" söyledi.Bu sıkıntılar konusunda, Genel Başkan Baykal'a bir mektup yazacağını ve kaygılarını, düşüncelerini dile getireceğini belirten Koç, mektubu, gelecek hafta Baykal'a ileteceğini bildirdi.Koç, bu süre içinde kamuoyu önünde partisiyle ilgili bir tartışmaya girmeyi uygun görmediğini ifade etti.Kaygılarını, Baykal ile yüz yüze görüşmek yerine neden mektupla ileteceğine yönelik soruya Koç, "Sayın Baykal, şu anda çok yoğun, çalışmaları devam ediyor. Ben de Samsun'da çalışmalara katılıyorum. Parti içi çalışmalarda sıkıntı yaşanmaması için sorumluluklarımı yerine getirirken, uyarı görevimi de partinin en yetkili kişisine ileteceğim" diye karşılık verdi.CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz de Koç’a destek verdi. Ağyüz, CHP belediye başkan adaylarının; ortak bir propaganda malzemesi yerine, seçmen profiline yönelik, seçimi hedef alan popülist yaklaşımlar içerisinde bulunmalarını, sosyal demokrat düşüncenin gereği olarak, zamansız ve yersiz bulduğunu kaydetti.Hedeflerinin, vatandaşların özgürce yaşadığı dinsel yaşam değil, çağdaş kent yaşamını sağlamaya yönelik olması gerektiğini belirten Ağyüz, "Bu nedenle eksik ve yanlış buluyorum" dedi.