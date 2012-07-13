Diyanet'ten elektronik Kur’an-ı Kerim hizmeti!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan, Kur’an-ı Kerim hakkında geniş bir içeriğe sahip “Kur’an-ı Kerim Portalı”, http://kuran.diyanet.gov.tr adresinde kullanıma açıldı.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaleme aldığı basın açıklaması şöyle:



Kur’an-ı Kerim portalında Kur’an-ı Kerim okumaya girişten tefsir okumalarına kadar pek çok hizmetten faydalanılabiliyor. “Kur’an Öğrenmeye Giriş”, “Kelime Arama”, “Kur’an Dinleme”, “Hatim Okuma”, “Kur’an Kütüphanesi”, “Meal”, “Tefsir”, “Sureler ve Konu Fihristi” bölümlerinin bulunduğu portal, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı en büyük Kur’an portalı olması bakımından önem taşıyor.



Kur’an’ı Kerim öğrenme…



Kur’an-ı Kerim’i güzel ve doğru bir şekilde okumayı 18 derste öğreten interaktif yapıdaki “Kur’an okumaya giriş” bölümünde, Kur’an harfleri, telaffuzları, tecvit bilgileri, anlamlarıyla birlikte namaz sure ve duaları yer alıyor. Kur’an okumaya giriş bölümünde, resimlerle abdest ve resimlerle namaz başlığı altında abdest ve namazla ilgili genel bilgiler de veriliyor.

Kur’an-ı Kerim ve meal okuma…

Kur’an’ı Kerim Portalı, interaktif ortamda aynı anda Kur’an-ı Kerim’i Arapça ve Türkçe mealiyle okuma fırsatı da sağlıyor. Sitede, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan meal ve tefsirleri sayfa sayfa okumak ve kamuoyunda bilgisayar hattı olarak bilinen ve kolay okuma imkânı veren dijital hatla hazırlanan Kur’an-ı Kerim’i de okumak mümkün.

Kur’an-ı Kerim ve meal dinleme…

Kur’an-ı Kerim portalında Türkiye’nin ve dünyanın seçkin hafızlarının okuduğu hatimler de yer alıyor. Sitede, Türkiye’nin seçkin hafızları Davut Kaya ve İshak Daniş’in yanı sıra hafız Abdüssamed, Kabe imamlarından Mahir Muaygili, Şüreym ve Südeys gibi dünyaca ünlü hafızların tilavetini dinlemek mümkün. Portalda ayrıca Mehmet Emin Ay’ın seslendirdiği Kur’an-ı Kerim meali de dinlenebiliyor.

Kur’an arama motoru…

Portal, Kur’an-ı Kerim’den belli kelimeleri arama hizmetini de sağlıyor. “Kur’an Arama Motoru” olarak isimlendirilen bölümde Türkçe ve Arapça kelimeler, arama motoruna girilerek, kelimenin geçtiği ayetler kolaylıkla bulunuyor. Kur’an Arama Motoru’nda (KAM) hem Türkçe hem de Arapça kelime ya da kelime gruplarıyla arama yapılabiliyor.