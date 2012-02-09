-Kuralına göre oynamazsanız cezalandırılırsınız ANKARA (A.A) - 09.02.2012 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ''Bochum soruşturması'' sonrası Türkiye'de, ayrıca Finlandiya'da suçlu bulunan toplam 26 kişinin cezalarına dikkati çekerek, bu uygulamaların tüm dünyada geçerli olmasına karar verdi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, üye federasyon, konfederasyon ve diğer spor organizasyonlarının, FIFA Disiplin Tüzüğü'nün 136. maddesi gereğince, maç sonuçlarına yasa dışı yollardan tesir etmeyi de içeren ihlalleri, ilgili hususlarda aldıkları kararların dünya genelinde uygulanması amacıyla FIFA'ya bildirmekle yükümlü oldukları hatırlatıldı. Açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi Başkanı Marcel Mathier'in, Disiplin Tüzüğü'nün 78. maddesinin 1. paragrafı ile 136ff maddesi uyarınca, ilgili federasyonların talebini göz önünde bulundurarak, temel aldığı ilgili federasyon hükümlerinin dünya genelinde uygulanmasına karar verdiği belirtildi. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, ''Bochum soruşturması''nın ardından, amatör ve profesyonel oyuncu, teknik direktör, kulüp ve maç yetkililerinin de aralarında bulunduğu birçok kişiyi suçlu bulduğu, bu kişilere bir yıldan ömür boyuna kadar çeşitli sürelerde men cezasına çarptırdığı belirtildi. Suçlu bulunduğu belirtilen 24 kişiden altısının ömür boyu, dördünün 3'er yıl, ikisinin 2,5'er yıl, altısının 2'şer yıl ve altısının birer yıl men cezalarının dünya genelinde uygulanmasına karar verildiği de ifade edildi. FIFA'nın açıklamasında, Türkiye'de geçen sezon büyük bir şike soruşturmasının açıldığı ve sürecin halen devam ettiği de hatırlatıldı. Açıklamada, Finlandiya'da ceza alan 2 kişinin cezalarının da dünya çapında uygulanması istenirken, FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'nin, ''Disiplin Komitesi'nin aldığı bu kararlar, spor ve adil oyunu korumaktaki ve FIFA'nın bu değerlerini paylaşmayanlara sıfır tolerans gösterileceğindeki kararlılığının bir kanıtıdır. Bu kararların, dünya genelinde açık bir mesaj niteliği oluşturmasını umuyoruz. Eğer kuralına göre oynamazsanız, cezalandırılırsınız'' şeklindeki ifadelerine yer verildi.