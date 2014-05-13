Kuralık, don ve selden etkilenen çiftçinin borçları erteleniyor

Kuralık, don ve sel gibi doğal afetlerden etkilenen çifçilerin borçları ertelenecek.

Tarım Bakanı Mehdi Eker, katıldığı NTV canlı yayınında kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceği müjdesini verdi.

'45 Dakika' programına konuk olan Eker, kuraklık ve don gibi doğal afetlerin tamamında oluşan zararlar için çiftçilerin borçlarının 1 yıl süreyle erteleneceğini söyledi.

Bakan Eker konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mesela Afrika'da periyodik olarak 15-20 yılda bir kuraklıklar gelir. Bu kuraklıklara karşı tedbir alan ülkeler az etkilenir veya hiç etkilenmez. Ama yapısını buna göre düzenleyemeyenler ağır sonuçlarla karşılaşır.

Biz gerekli tedbirleri alıyoruz. İklim şartlarına bağımlılığı asgari düzeye indirgeyecek önlemleri alıyoruz. Mesela kuraklığa dayanıklı, daha az yağışla büyüyebilen buğday tohumu çeşitleri geliştirdik.

Onları yer yer öneriyoruz üreticilere. Ama ne yaparsanız yapın, yağışa ihtiyacımız var. Bu sadece tarımsal kuraklığı etkilemesi nedeniyle değil, yeraltı sularının beslenmesi açısından da büyük önemi var.

Mevcut var olan suyu da verimli kullanacak yöntemlerin de hayatı geçirilmesi lazım. Bu kapsamda damla sulama ve yağmurlama sulama sistemlerini destekleme kapsamına aldık, 2006 yılından bu yana. Bunun Türkiye sathına yayılması gerekiyor. Bunlar için barajlar yapılıyor. Sulama projelerimizle bunu hedefliyoruz.

Dünyanın hiçbir yerinde kuraklıkla ilgili bir sigorta sistemi yok. Hiçbir sistem böyle bir riski kaldıramaz. Biz tarım sigortası uyguluyoruz ve çiftçiye sigorta bedelinin yüzde 50'sini ödüyoruz.

Dün Sayın Başbakan imzaladı, çiftçilerimizin bu sene yıl boyunca meydana gelen kuraklık dahil, don, dolu, sel her türlü doğal afetlerin tamamında, ki Türkiye'de yaklaşık 69 il bundan etkilendi.

Etkilenen 900 bin üretici ve 17.6 milyon dekar arazide meydana gelen çeşitli düzeydeki hasarlar için üreticimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları 1 yıl süreyle erteleniyor.

Zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasına gitti bugün. Kararname yayınlandığında hasar tespit raporlarına göre yüzde 30 zarar görenler, borcu varsa, 1 yıl süreyle ertelenecek. Bu bizim tahminlerimize göre bu kitlenin şu andaki toplam tarımsal kredi bakiyesi 6.5 milyar lira civarında. Bizim bu şartlar altında yapabileceğimiz bu."