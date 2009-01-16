Kuralar 19 Ocak'ta

GRUPLARDA GÖRÜNÜM



A GRUBU G M A Y Av Unicaja 8 2 771 698 73 Olympiacos 6 4 815 748 67 Maccabi Electra 6 4 815 811 4 Cibona 5 5 760 772 -12 Air Avellino 3 7 754 814 -60 Le Mans 2 8 747 819 -72

Euroleague'de TOP 16'ya kalan takımlar belli oldu. C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra, birinciliği alan İspanyol ekibi TAU Ceramica Vitoria, ikinci Lottomatica Roma ve dördüncü sırada yer alan Alman temsilcisi Alba Berlin 2. tur vizesi elde ettiler.A Grubu'nda ise lider İspanya'nın Unicaja Malaga, Yunanistan'ın Olympiakos ve İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv ile Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımları, 2. tur gruplarında mücadele etme hakkını kazandılar.B Grubu'nda Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos ve Asseco Prokom 2. tur vizesi alırken, D Grubu'nda da CSKA Moskova, Real Madrid, AJ Milano ve Partizan TOP 16'ya yükselen diğer takımlar oldular.D Grubu'nda mücadele eden Türk temsilcisi Efes Pilsen, 5. sırada kalarak Euroleague tarihinde ilk kez ilk turda elendi.

B GRUBU G M A Y Av Regal FC Barcelona 9 1 813 650 163 Montepaschi Siena 8 2 835 750 85 Panathinaikos 7 3 763 707 56 Asseco Prokom 2 8 675 734 -59 Zalgiris 2 8 716 812 -96 SLUC Nancy 2 8 706 855 -149

C GRUBU G M A Y Av Tau Ceramica 8 2 916 808 108 Lottomatica 6 4 814 786 28 Fenerbahçe Ülker 6 4 779 755 24 Alba Berlin 4 6 691 748 -57 DKV Joventut 4 6 800 810 -10 Union Olimpija 2 8 725 818 -93

D GRUBU G M A Y Av CSKA Moskova 7 3 774 644 130 Real Madrid 6 4 740 707 33 AJ Milano 5 5 734 745 -11 Partizan 5 5 706 687 19 Efes Pilsen 4 6 713 762 -49 Panionios On Telecoms 3 7 668 790 -122

2. tur grup maçlarının kuraları, 19 Ocak Pazartesi günü TSİ 14.00'de İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek.4'erli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre yapılacak 2. tur grup maçları, 28 Ocak-12 Mart tarihleri arasında oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off çeyrek final turuna yükselecekler.