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Spor

Kuralar 19 Ocak'ta

Euroleague'de ilk tur gruplarındaki mücadele tamamlandı ve 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

16 Ocak 2009 02:00


Euroleague'de ilk tur gruplarındaki mücadele tamamlandı ve 2. tura yükselen takımlar belli oldu. Temsilcilerimizden Fenerbahçe Ülker'in de yer alacağı 2. tur gruplarının kura çekimi, 19 Ocak Pazartesi günü TSİ 14.00'te İspanya'nın Barcelona kentinde yapılacak.


Euroleague'de TOP 16'ya kalan takımlar belli oldu. C Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe Ülker'in yanı sıra, birinciliği alan İspanyol ekibi TAU Ceramica Vitoria, ikinci Lottomatica Roma ve dördüncü sırada yer alan Alman temsilcisi Alba Berlin 2. tur vizesi elde ettiler.

A Grubu'nda ise lider İspanya'nın Unicaja Malaga, Yunanistan'ın Olympiakos ve İsrail'in Maccabi Electra Tel Aviv ile Hırvatistan'ın KK Cibona Zagreb takımları, 2. tur gruplarında mücadele etme hakkını kazandılar.

B Grubu'nda Regal FC Barcelona, Montepaschi Siena, Panathinaikos ve Asseco Prokom 2. tur vizesi alırken, D Grubu'nda da CSKA Moskova, Real Madrid, AJ Milano ve Partizan TOP 16'ya yükselen diğer takımlar oldular.

D Grubu'nda mücadele eden Türk temsilcisi Efes Pilsen, 5. sırada kalarak Euroleague tarihinde ilk kez ilk turda elendi. 

GRUPLARDA GÖRÜNÜM 

 A GRUBU

G

M

A

Y

Av

 Unicaja

8

2

771

698

73

 Olympiacos

6

4

815

748

67

 Maccabi Electra

6

4

815

811

4

 Cibona

5

5

760

772

-12

 Air Avellino

3

7

754

814

-60

 Le Mans

2

8

747

819

-72

 

 B GRUBU

G

M

A

Y

Av

 Regal FC Barcelona

9

1

813

650

163

 Montepaschi Siena

8

2

835

750

85

 Panathinaikos

7

3

763

707

56

 Asseco Prokom

2

8

675

734

-59

 Zalgiris

2

8

716

812

-96

 SLUC Nancy

2

8

706

855

-149

 

 C GRUBU

G

M

A

Y

Av

 Tau Ceramica

8

2

916

808

108

 Lottomatica

6

4

814

786

28

 Fenerbahçe Ülker

6

4

779

755

24

 Alba Berlin

4

6

691

748

-57

 DKV Joventut

4

6

800

810

-10

 Union Olimpija

2

8

725

818

-93

 

 D GRUBU

G

M

A

Y

Av

 CSKA Moskova

7

3

774

644

130

 Real Madrid

6

4

740

707

33

 AJ Milano

5

5

734

745

-11

 Partizan

5

5

706

687

19

 Efes Pilsen

4

6

713

762

-49

 Panionios On Telecoms

3

7

668

790

-122



2. tur grup maçlarının kuraları, 19 Ocak Pazartesi günü TSİ 14.00'de İspanya'nın Barcelona kentinde çekilecek.

4'erli 4 grupta çift devreli lig usulüne göre yapılacak 2. tur grup maçları, 28 Ocak-12 Mart tarihleri arasında oynanacak ve gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar play-off çeyrek final turuna yükselecekler.

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