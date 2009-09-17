Kural: Maça yanlış beşle başladık

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 2. tur F Grubu'ndaki son maçında Slovenya'ya 69-67 yenildi. Çeyrek finalde, Cuma günü Yunanistan ile yapılacak karşılaşma öncesi spor yorumcusu Kaan Kural, Slovenya maçını ve Yunanistan maçında yapılması gerekenleri anlattı.



Kadronun yanlış olduğuna değinerek sözlerine başlayan Kaan Kural “Önce yanlış bir beşle başladık. Keremsiz başlayınca aksıyoruz. En iyi başlatıcı olmayınca zorlanıyoruz. O dengeyi yapamadık onlarda iyi şut atınca geri düştük. Dakikalar ilerledikçe onları yıprattık ve yakaladık. Yakaladığımız anlardan sonra biz kazanırız diye bakıyorduk. İkinci yarıyı alan savunmasıyla oynamak çılgınlıktı. Bol bol alan savunması yapmak hataydı. Onlarda rahatça paslaşarak maçın sonucuna gittiler” dedi.

NTV'ye konuşan Kaan Kural, Cuma günü Yunanistan ile oynayacağımız maç öncesinde de Milli takımımıza bazı uyarılarda bulunurak “Kaybedilmiş bir şey yok.. Biz hedefimizdeyiz grupta ikinci olduk. Yunanistan maçı biraz psikolojik açıdan ağır maç olabilir. Şimdi bu karşılaşmayı unutup bir günlük arayı da iyi değerlendirip Yunanistan maçını iyi hazırlanmamız gerekir. Yunanistan ile sportif açıdan oynamak en üst rekabeti getiriyor. Böyle karşılaşmalarda sahalarda ayrı duygular yaşıyorsunuz. Bu duygulara kapıldığımız karşılaşmalarda bazen coşuyor bazen de geri kalıyoruz. Bunu iyi dengelemek gerekir. Milli takımımız doğru savunma yaptığı zaman ortaya çıkan sonucu İspanya maçında olduğu gibi görüyorsunuz. Ben favori olarak görüyorum Milli takımımızı. Sadece az önce bahsettiğim o psikolojik faktör bizi etkilemesin” diye konuştu.