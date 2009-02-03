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Spor

Kural hatası yok!..

Futbol Federasyonu, Turkcell Süper Lig'de 17. haftada oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası olmadığını açıkladı

03 Şubat 2009 02:00

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Turkcell Süper Lig'de 17. haftada oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında kural hatası olmadığına karar verildiğini bildirdi.

TFF Yönetim Kurulu toplantısı, Mahmut Özgener başkanlığında Denizli'deki Anemon Otel'de yapıldı. Özgener ve yönetim kurulu üyeleri daha sonra Ege ve Akdeniz'deki kulüp başkanları ile Fortis Türkiye Kupası'ndaki Sivasspor-Galatasaray maçını televizyondan izledi. Müsabakanın ardından federasyon yöneticileri ile kulüp temsilcileri toplantıya geçti.

Diğer yandan, federasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 Ocakta Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanan Turkcell Süper Lig 17. hafta karşılaşması ile ilgili Galatasaray'ın yaptığı başvurunun değerlendirildiği ve müsabakada kural hatası olmadığına karar verildiği belirtildi.

Toplantıda ayrıca Bank Asya 1. Lig'de 17 Ocak 2009 tarihinde oynanan Orduspor-Diyarbakırspor karşılaşması ile ilgili Orduspor'un başvurusunun ele alındığı ve bu maçta da kural hatası olmadığı kararına varıldığı bildirildi.

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