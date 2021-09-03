"Kuraklıktan etkilenen çiftçiye dönüm başı 100 liralık destek" kararına tepki: Gübre maliyetlerini bile karşılamaz!

Dekarın hasar oranına göre verilecek destek üretici tarafından tepkiyle karşılandı. Desteğin zarar karşısında çok az kaldığını söyleyen Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, “Buğdayda dekarın tamamı yansa 300 kilo kaybı olacak çiftçinin. Bu 300 kilonun piyasadaki değeri 735 TL civarındadır. Bu 735 TL de Tarım Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı taban fiyat üzerinden hesaplanınca ortaya çıkıyor piyasadaki değeri aslında çok daha fazla. Ancak taban fiyattan açıklasak bile 735 TL’lik kayba devlet 100 TL verecek. Üstelik yüzde 10’arlık dilimlerle verecek yani yüzde 30 ile 39 arasındaki zarara 30 TL ödenecek, 90-99 arasına da 90 TL verilecek. Bu destekler çiftçinin dekar için harcadığı gübre maliyetlerini bile karşılamaz. Bir dekara harcanan DAP gübresinin çiftçiye maliyeti 240 TL” dedi.