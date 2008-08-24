Kuraklık traktör satışlarını etkiledi

Türkiye'de yaşanan kuraklık nedeniyle traktör satışlarında önemli oranda azalma meydana geldiği bildirildi.



Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği Başkan Vekili Fazlı Özaltın, Doğu Anadolu Tarım Fuarı için geldiği Erzurum'da yaptığı açıklamada, 2006 yılında 44 bin, 2007 yılında 30 bin adet satılan traktöre, bu yıl ilginin az olduğunu söyledi.



Bu yıl 21 bin traktör satışı yapıldığını bildiren Özaltın, "2007 yılında traktör satışlarındaki azalmada seçim ve sonrasında yaşanan krizler etkili oldu. 2008 yılında ise dünyadaki global ekonomik krizlerle birlikte ülkemizde yaşanan kuraklıktan dolayı traktör satışları arzu edilen durumda olmadı" diye konuştu.



Özaltın, ülkede ciddi kuraklık yaşandığını, çiftçinin bu nedenle ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirdiğini ifade etti.



Çiftçinin ürününden verim alamadığını dile getiren Özaltın, şunları kaydetti: "Birçok çiftçi kuraklık nedeniyle tarlasını ekemediği gibi ekilen arazilerden de verim alınamadı. Tarlasından verim alamayan çiftçi, alım gücünün düşmesi nedeniyle traktör satışlarına ilgi göstermiyor. Ülkemizde yaşanan kuraklık, traktör satışında önemli oranda azalmaya neden oldu. Satışlarda,2006 yılına göre 2007-2008 yılları arasındaki dönemde yüzde 40 bir gerileme söz konusu."



İmalatçı zor durumda



Özaltın, kuraklığın ve yaşanan ekonomik dalgalanmaların Türk tarım alet ve makineleri imalatçılarını olumsuz etkilediğini, imalatçıların satışlarda yaşanan gerileme nedeniyle zor durumda olduğunu ifade etti.



Traktör satışlarında son bahar döneminde her yıl hareketlenme olduğunu anlatan Özaltın, "2008 yılı traktör üreticileri açısından çok zor geçiyor. Ümidimiz traktör satışlarının yıl içerisinde diğer aylara göre daha hareketli geçtiği eylül ve ekim aylarına kaldı. Bu dönem

içerisinde traktör satışlarında kısmen bir hareketlilik yaşanmasını ümit ediyoruz"

diye konuştu.

