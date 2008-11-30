'Kura dalgakıran gerekiyor'

Nobel Ödüllü ekonomist Robert Mundell, Türkiye'de de uygulanan dalgalı kur sistemini yerden yere vurdu. Mundell "Yılda yüzde 80 değişen bir kur sistemi aptallık. Bu kabul edilemez. Bant gerekli" dedi.



Türkiye dâhil dünyanın birçok ülkesi yıllardır dalgalı kur sistemini uyguluyor. Dünya ekonomisine yön veren en büyük kurum olan IMF de sürekli fikir değiştirerek sabit kur ve dalgalı kur arasında gidip geliyor. Nobel Ödüllü Columbia Üniversitesi Ekonomi Profesörü Robert Mundell, IMF'ye kur politikası nedeniyle 'en büyük düşman' diyor.



Mundell "Bir yılda bir döviz kurunun yüzde 80 oranında değişmesi kadar aptalca bir şey olamaz. Aptal bir sistem, kullanışlı da değil. Türkiye'ye bir bant lazım. Bu bant içinde kur değişimi dalgalanmaya bırakılabilir" dedi. Mundell'e göre İsveç, Afrika ve İngiltere gibi ülkelerin de aynı sistemi uygulaması gerekiyor. "Bence Türkiye bütçe konusunda oldukça iyi bir performans sergiledi" diyen Mundell, krizin bu aşamada gerçekleşmesine Türkiye'nin şanssızlığı olarak bakıyor. Mundell, "IMF'den para almak zorunda kalınacak. Krizden sonra gelecek olan hükümet de bunu ödemek zorunda kalacak" dedi.



AIG CEO'sunun yaptığı popülizm



ABD'de iflastan kurtarılan sigorta devi AIG'nin CEO'su Edward Liddy geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış ve yıllık maaşını 1 dolara indireceğini söylemişti. Maaşları nedeniyle sürekli eleştirilen bu CEO'ları da yerden yere vuran Mundell, "Kendilerini iyi iş yapan insanlar olarak göstermeye çalışıyorlar" dedi. Mundell'e göre bu popülist bir hareket.



Yeni Bretton Woods 2010'da Şangay'da



Dünyanın şikâyet ettiği ve krize sebep olduğunu söylediği finansal sistem sürekli tartışılıyor. 1944'te düzenlenen ve şu andaki finansal sistemin temellerinin atıldığı Bretton Woods konferansının miadının dolduğunu söyleyen Profesör Mundell, yeni Bretton Woods'un 2010'da Şangay'da olacağını söylüyor. Mundell bu tarz bir kongre için çaba sarfettiğini de dile getiriyor.

