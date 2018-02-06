T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kura çekildi; CHP Parti Meclisi'ne giren isim belli oldu

Parti Meclisi üyeliği seçiminde Ünal Çeviköz ile Eren Erdem 359 oy almıştı

06 Şubat 2018 22:22

CHP'de Parti Meclisi üyeliği seçiminde eşit oy alan Ünal Çeviköz ile Eren Erdem arasında yapılan kura çekimi yapıldı. PM'de kalan isim Çeviköz oldu.

CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nin son üyesi, her ikisi de 359 oy alan Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında yapılacak kura çekimine kalmıştı.

Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında Parti Meclisi üyeliği için kura çekimi yapıldı. Çeviköz PM'de kalırken Eren Erdem yedek 1. sırada yer aldı.

PM üyeliği için 488 kişi aday olmuştu.

PM seçiminde en fazla oyu 692 oyla Haluk Koç almıştı. Koç’u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip etmişti.

ETİKETLER

CHPparti meclisiÜnal ÇeviközEren Erdemkura

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24