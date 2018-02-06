Kura çekildi; CHP Parti Meclisi'ne giren isim belli oldu

CHP'de Parti Meclisi üyeliği seçiminde eşit oy alan Ünal Çeviköz ile Eren Erdem arasında yapılan kura çekimi yapıldı. PM'de kalan isim Çeviköz oldu.

CHP'nin 60 kişilik Parti Meclisi'nin son üyesi, her ikisi de 359 oy alan Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında yapılacak kura çekimine kalmıştı.

Ünal Çeviköz ve Eren Erdem arasında Parti Meclisi üyeliği için kura çekimi yapıldı. Çeviköz PM'de kalırken Eren Erdem yedek 1. sırada yer aldı.

PM üyeliği için 488 kişi aday olmuştu.

PM seçiminde en fazla oyu 692 oyla Haluk Koç almıştı. Koç’u Selin Sayek Böke (682), Yıldırım Kaya (625) takip etmişti.