Kur korumalı mevduat sisteminin ilk sonuçları bu ay

540 milyar TL’yi aşan kur korumalı mevduat sisteminin ilk sonuçları bu ayın sonunda görülecek.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre, İktidarın dövizdeki artışı durdurabilmek amacıyla getirdiği kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, eğer dolardaki artış sürerse Hazine’ye yük olarak geri dönecek.

KKM’lere bankalar yüzde 14-17 arası faiz verdi. Bu hesapların faizi vade sonunda, döviz kurundaki artışın altında kalırsa aradaki farkı TL’den KKM’ye geçenlerde Hazine, dövizden geçenlerde ise Merkez Bankası ödeyecek. Vade sonunda hesabın faizli bakiyesi ile vade başlangıç ve vade bitiş tarihindeki kur farkı kıyaslanacak. Daha yüksek olan tutar hesaba aktarılacak.

Örneğin 24 Aralık 2021’de açılan bir hesabın vadesi 25 Mart’ta doluyor. 24 Aralık’ta dolar kuru seviyesi Merkez Bankası’nca 11.67 olarak belirlenmişti. 100 bin lirası olan bir kişi 24 Aralık’ta yüzde 17 faiz ile 92 gün vadeli hesap açtırdığında dönem sonunda elde edeceği faiz geliri, 4 bin 285 lira olacaktı. 100 bin liranın 24 Aralık’ta dolar karşılığı 8 bin 569 dolardı. Dün sabah saatlerinde dolar 14.77 TL’ydi. Eğer vade sonunda da dolar bu seviyede olursa, bu kişinin kur getirisi 26 bin 564 lira olacak.