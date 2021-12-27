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Ekonomi

Kur korumalı mevduat sistemi anketi: Yüzde 55 'Param olsa dolar alırım' diyor

Yıl sonuna kadar döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranında çıktı

27 Aralık 2021 19:40

Aksoy Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurmuş olduğu Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi'ne güven düşük kaldı. Yatırımcıların büyük çoğunluğu kısa, orta ve uzun vadede tasarruflarını dolardan yana kullanma eğiliminde. 

“100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55 ve üzeri, kısa, orta ve uzun vadeli tercihlerinin “dolar” olacağı yanıtını verdi. Kur korumalı mevduat sisteminden yana yatırım tercihini kullanacağını belirtenlerin oranı en yüksek seviyeye yüzde 44,7 ile sadece “bir aylık” mevduat tercihinde öne çıktı.

“Sizce döviz kuru belirtilen zaman aralıklarına kadar bugüne oranla nasıl değişecektir?” sorusuna yıl sonuna kadar döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranındayken 3 ay sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 50,7 seviyesinde çıktı. 6 ay ve 1 yıl sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı sırasıyla yüzde 54,4 ve yüzde 58,4 olarak açıklandı. 

“Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” diyenlerin oranı yüzde 60

Ankette “Asgari ücret ve dövizle ilgili düzenlemeleri düşündüğünüzde hükümetin ekonomi yönetimine dair hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” sorusu da yöneltildi. Türkiye genelinde bu soruya yanıt verenlerin yüzde 60,3’ü “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” derken; buna karşılık sadece yüzde 39,7 “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” dedi.

AK Parti seçmeninin yüzde 67’si MHP seçmeninin ise yüzde 55,9’u “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” derken; AK Parti seçmeninin yüzde 33’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 44,1’i “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım yoktur” seçeneğini işaretledi.

 
 
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