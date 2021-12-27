Kur korumalı mevduat sistemi anketi: Yüzde 55 'Param olsa dolar alırım' diyor

“Sizce döviz kuru belirtilen zaman aralıklarına kadar bugüne oranla nasıl değişecektir?” sorusuna yıl sonuna kadar döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 41,8 oranındayken 3 ay sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı yüzde 50,7 seviyesinde çıktı. 6 ay ve 1 yıl sonra döviz kuru “çok artacaktır” diyenlerin oranı sırasıyla yüzde 54,4 ve yüzde 58,4 olarak açıklandı.
“Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” diyenlerin oranı yüzde 60
Ankette “Asgari ücret ve dövizle ilgili düzenlemeleri düşündüğünüzde hükümetin ekonomi yönetimine dair hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” sorusu da yöneltildi. Türkiye genelinde bu soruya yanıt verenlerin yüzde 60,3’ü “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağını dair inancım yoktur” derken; buna karşılık sadece yüzde 39,7 “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” dedi.
AK Parti seçmeninin yüzde 67’si MHP seçmeninin ise yüzde 55,9’u “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım vardır” derken; AK Parti seçmeninin yüzde 33’ü, MHP seçmeninin ise yüzde 44,1’i “Hükümetin ekonomiyi toparlayacağına dair inancım yoktur” seçeneğini işaretledi.