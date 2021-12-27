Kur korumalı mevduat sistemi anketi: Yüzde 55 'Param olsa dolar alırım' diyor

Aksoy Araştırma’nın anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurmuş olduğu Kur Korumalı Vadeli Mevduat Sistemi'ne güven düşük kaldı. Yatırımcıların büyük çoğunluğu kısa, orta ve uzun vadede tasarruflarını dolardan yana kullanma eğiliminde.

“100 bin liranız olsa paranızı nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 55 ve üzeri, kısa, orta ve uzun vadeli tercihlerinin “dolar” olacağı yanıtını verdi. Kur korumalı mevduat sisteminden yana yatırım tercihini kullanacağını belirtenlerin oranı en yüksek seviyeye yüzde 44,7 ile sadece “bir aylık” mevduat tercihinde öne çıktı.