Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni açıkladı. Buna göre 13 Mayıs'la biten haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 819 milyar TL'den 848,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 644 milyar TL'den 5 trilyon 777 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 174 milyar TL'den 6 trilyon 339,5 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 832,7 milyar TL'den 845,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 241,7 milyar TL'den 247,5 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,2 milyar TL'den 161,5 TL'ye çıktı.