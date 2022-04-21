Kur korumalı mevduat hesaplarında biriken tutar 756 milyar TL'ye yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteni yayımlandı. BDDK verilerine göre 15 Nisan ile sona eren haftada kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,7 milyar TL'den, 756,6 milyar TL'ye yükseldi.

Aynı dönemde krediler 5 trilyon 512,3 milyar TL'den 5 trilyon 525,4 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 17,9 milyar TL'den 6 trilyon 67,6 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 807,1 milyar TL'den 810,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,4 milyar TL'den 231,9 milyar TL'ye geldi. Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL'den 161,9 milyar TL'ye geriledi.