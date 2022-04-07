Kur’an kursunda cinsel saldırıyı haberleştiren kanallara ceza vermesi eleştirilen RTÜK: Çalışanlarımızı hedef gösteren organize şebekelere boyun eğmeyeceğiz!

RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın şikâyeti üzerine Kur’an kursunda cinsel saldırıya uğrayan çocukların haberini yapan kanallara para cezası verdi. RTÜK kararın eleştirilmesine ilişkin olarak, "Çalışanlarımızı hedef gösteren organize şebekelere boyun eğmeyeceğiz!" açıklamasını yaptı.

"RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür"

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 06.04.2022 tarihindeki toplantısında alınan müeyyide kararları, bazı sosyal medya kullanıcıları ile birtakım basın ve yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtılarak, Üst Kurul töhmet altında bırakılmıştır. Üst Kurul ve bazı RTÜK Üyeleri sosyal medyada haksızca linç edilmiştir.RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür. Üst Kurulda bugüne kadar çocukların üstün yararı için pek çok karar alınmış ve uygulanmıştır." denildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, Üst Kurulda dün alınan karar, 3 medya kuruluşunun yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir.Palandöken’deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hâkimliğince verilen yayın yasağını Halk TV 7 kez, KRT 22 kez ve Tele1 3 kez ihlal etmiştir. RTÜK’ün yasal görevi mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve olası ihlaller durumunda yaptırım uygulamaktır. Son RTÜK toplantısında alınan kararların içeriği bundan ibarettir.Bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılmasını arzu eder, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle kıyasıya mücadele eden RTÜK’ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmamasını önemle hatırlatırız.

RTÜK Üyelerini ve çalışanlarını hedef gösteren organize şebekelere bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz!"

TIKLAYIN | Diyanet şikâyet etti; RTÜK, Halk TV, Tele1 ve KRT'ye ceza verdi