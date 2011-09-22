Küpeli Dağı'nda operasyon

T24 - Şırnak’ın Cizre İlçesi yakınlarındaki Küpeli Dağı’nda, insansız hava araçlarıyla bir grup PKK’lı teröristin tesbit edilmesi üzerine hava destekli operasyon başlatıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Kuzey Irak sınır şeridini oluşturan Cudi Dağının karşısında yer alan ve PKK’lıların Şırnak bölgesinde önemli barınma ve geçiş yerlerinden biri olan Küpeli Dağında bu sabah erken saatlerinde Şırnak 23’üncü Tümen Komutanlığı tarafından geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Güçlükonak, Cizre ve Siirt üçgeninde yer alan Küpeli dağının Kırkağaç, Yağız Kaymak, Karaboyun ve Karageçit bölgelerinde insansız hava araçları (İHA) tarafından tespit edilen hareket halindeki bir grup teröristin etkisiz hale getirilmesi için havadan halikopterlerle çok sayıda jandarma özel harekat timi indirildi.

Küpeli Dağı’na çıkan yollar tam teçhizatlı komandolar tarafından tutulurken, Kobralar ise Küpeli Dağı’nda PKK’lıların üslendikleri alanları sürekli bombalıyor. Küpeli Dağı’nda üslenen teröristlerin ise güvenlik güçlerinin geçiş güzergahlarına uzaktan kumandalı bombalar döşeyerek durdurmaya çalıştığı ve dağın daha iç bölgelerine doğru çekilmeye çalıştıkları kaydedildi.





Sıcak temas sağlandı: 1 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Cizre İlçesi yakınlarında Küpeli Dağında bu sabah saatlerinde başlatılan operasyonlar devam ederken, hareket halinde tespit edilen teröristlerle sıcak temas sağlandı. Kırkağaç ve Yağızkaymak bölgelerinde halen devam eden çatışmalarda 1 teröristin öldürüldüğü öğrenildi. Bölgeye, sikorsky helikopterleri ile sürekli jandarma komandolar sevk ediliyor





İdil'de öğretmenler panik yaşadı



Şırnak’ın İdil ilçesinde ise, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmemesini ve KCK operasyonlarını bahane ederek dün gece bir grup PKK yandaşı eylem yaptı. Saat 21.00 sıralarında yüzlerini maskeyle kapatarak Adile Naşit Caddesi’nde toplanan yaklaşık 50 kişi, polise molotof kokteyli, taş ve havai fişeklerle saldırdı. Polis ise göstericilere gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.



Atılan molotof kokteyllerinin ve havai fişeklerinin bazıları aynı cadde üzerinde bulunan ve geçen hafta yakılmak istenen Öğretmenevi giriş kapısına isabet etti. Binada kalan öğretmenler büyük panik yaşadı. Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan göstericilerle polis arasında geç saatlere kadar çatışma devam etti.





