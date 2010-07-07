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Spor

KUPAYI İZLEYENLERİN SAYISI 3 MİLYONU AŞACAK JOHANNESBURG (A.A)

07 Temmuz 2010 17:14

-KUPAYI İZLEYENLERİN SAYISI 3 MİLYONU AŞACAK JOHANNESBURG (A.A) - 07.07.2010 - Dünya Kupası'nı izleyenlerin sayısının, bugünkü Almanya-İspanya yarı final karşılaşmasıyla birlikte 3 milyonu aşacağı bildirildi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) sözcüsü Nicolas Maingot, kupada bugüne kadar yapılan 61 maçı statta izleyenlerin sayısının 2 milyon 997 olduğunu belirterek, bu sayının, bugünkü yarı final karşılaşmasından sonra 3 milyonu aşacağını söyledi. Her maçı ortalama 49 bin 134 kişinin izlediğini ifade eden Maingot, 2010 Dünya Kupası'nın, 1994 ve 2006 Dünya Kupalarından sonra en fazla seyirciye sahip olan 3. kupa olduğunu kaydetti. Maingot, ''Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde 3 milyon seyirciyi aşan 3. yer oldu. Bu büyük bir başarı'' dedi.

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