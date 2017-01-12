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Spor

Kupayı çalmaya çalışan Trabzonsporlu taraftar tutuklandı

Halit Şahin, güvenlik görevlilerince yakalanmıştı

12 Ocak 2017 17:10

Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan ve güvenlik görevlilerince yakalanan Trabzonspor taraftarı Halit Şahin tutuklandı.

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Halit ŞahinTrabzonsporFenerbahçekupa

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