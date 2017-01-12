Kupayı çalmaya çalışan Trabzonsporlu taraftar tutuklandı

<p>Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan ve güvenlik görevlilerince yakalanan Trabzonspor taraftarı <strong>Halit Şahin </strong>tutuklandı.</p>\r\n\r\n<p><iframe allowfullscreen="true" frameborder="0" height="360" mozallowfullscreen="true" scrolling="no" src="https://cdn00.vidyomani.com/c/2/0/9/trabzonspor-taraftari-fenerbahce-muzesi-nden-kupa-calarken-yakalandi/index.html" webkitallowfullscreen="true" width="640"></iframe></p>\r\n