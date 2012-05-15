Kupayı aldı Sinem ile barıştı

Ayrılıkları olay olan Arda Turan ile Sinem Kobal'ın tekrar biraraya geldiğni İzzet Çapa Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde yazdı.

İddiya göre, Arda önceki gün Madrid’e giden Sinem’e evlenme teklifine hazırlanıyor.

İşte Çapa'nın dile getirdikleri..

Arda ve Sinem sonunda evleniyormu?

Tam bu yazıyı bitirip son noktayı koyuyordum ki ofisten içeri Gargamel girdi koşarak. Nefes nefeseydi bizimki, “Abi sıkı dur, bomba haberim var” deyip duruyordu. Cihangir’den jet hızıyla gelmişti karşıma, benim sevgili ‘dedikodu analistim’. Oradaki kuşlardan duyduğuna göre Sinem Kobal Madrid’e Arda Turan’ın yanına gitmiş. “Saçmalama Gargamel, onlar ayrıldı” dedim ama bizimkinin söylediğine göre Turan- Kobal çifti yeniden barışmış değerli okurlar! Hatta barışmakla kalmayıp ilişkilerinde bir adım daha ileri gitmeyi düşünüyorlarmış. Denen o ki, Arda Sinem’e evlenme teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak sahaların ezber bozan futbolcusu müstakbel eşinin çalışmasını istemiyormuş. Umarım Gargamel’in ‘Cihangir kuşları’ndan duydukları doğrudur da mutlu mesut bir evliliği olur bu ikilinin. Bir de tabii eğer dedikodular fos çıkarsa bu sefer Gargamel’i Şirinler’e bile yem ederim. Ne demişler, “Dedikodu haberin kırmızı saten elbise giyip ortalıkta koşuşan halidir.” Umarım Gargamel’in bu haberi, pardon dedikodusu da gerçeğe dönüşür...