Kupaya derbi damgası

Tempo24-







Fortis Türkiye Kupası statüsü gereği seri başı uygulaması yapılmayan kuralarda Fenerbahçe ile Galatasaray çeyrek finalde eşleşti. İlk maç Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.



Kura çekimleri sonucunda, A Grubu'nda ilk iki sırayı alarak son 8'e kalan Çaykur Rizespor ile Beşiktaş çeyrek finalde de rakip oldu. Kupada tek 2. Lig temsilcisi Adana Demirspor ile Gençlerbirliği, OFTAŞ Spor ile Kayserispor eşleştiler.







8 takımın çift maçlı eleminasyon sistemine göre mücadele edeceği çeyrek final maçlarında ilk karşılaşmalar 1-2-3 Şubat tarihlerinde, rövanş maçları ise 26-27 Şubat tarihlerinde oynanacak.







MAÇ PROGRAMI



1 Şubat Cuma



19.00 - Gençlerbirliği OFTAŞ Spor-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)







2 Şubat Cumartesi



15.00 - Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak)



19.00 - Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Rize Atatürk)







3 Şubat Pazar



19.00 - Fenerbahçe-Galatasaray (FB Şükrü Saracoğlu)





ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



FENERBAHÇE – GALATASARAY

Fenerbahçe, çeyrek finale C Grubu'ndan lider olarak çıktı. Kupada ilk iki maçında gol atamayan sarı-lacivertliler son maçında Alanyaspor'u tarihi bir skorla (10-3) yenerek grup lideri olarak son 8 takım arasına kaldı.





Galatasaray ise, B Grubu'nu Gençlerbirliği OFTAŞ Spor'un gerisinde ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finalist oldu. Çeyrek finalde rakip olan iki takımın ilk mücadelesi Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak.





İki takım son olarak kupada 2005-2006 sezonunda eşleşmiş, Fenerbahçe ilk maçta 2-1 yendiği Galatatasaray'a rövanşta 3-2 yenlimesine rağmen deplasmanda daha fazla gol attığı için tur atlamıştı.







ÇAYKUR RİZESPOR – BEŞİKTAŞ



Kupada aynı grupta yer alan Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, çeyrek finalde de rakip oldular. Grup maçları sonrası Çaykur Rizespor A Grubu'nu lider tamamlamış, Beşiktaş ise ikinci olarak tur vizesi almıştı. Grupta oynanan karşılaşmada Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yenmişti.







OFTAŞ SPOR - KAYSERİSPOR



D Grubu'nu Galatasaray'ın önünde lider bitirerek kulüp tarihinde kupada ilk defa son 8 takım arasına kalan OFTAŞ, çeyrek finalde ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor ile eşleşti.



Kayserispor ise, C Grubu'nu Fenerbahçe'nin ardından averajla ikinci bitirmişti. İlk maç, Gençlerbirliği OFTAŞ'ın sahasında oynanacak.





ADANA DEMİRSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ



Türkiye Fortis Kupası'nda yer aldığı B Grubu'nda güçlü rakiplerini geride bırakan çeyrek finalist olan Adana Demirspor, aynı gruptan lider çıkan Gençlerbirliği ile eşleşti.



Kupada çeyrek finale kalan tek İkinci Lig ekibi olan Adana Demirspor, oynadığı 4 maçta Kırıkkalespor'u 3-1, Trabzonspor'u 1-0 ve Vestel Manisaspor'u 2-1 yenmiş, Gençlerbirliği'ne ise 1-0 mağlup olmuşlardı. İki takım arasında yapılacak ilk maç Adana 5 Ocak Stadı'nda oynanacak.



