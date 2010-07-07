-KUPANIN KAPANIŞ TÖRENİ YILDIZI SHAKİRA JOHANNESBURG (A.A) - 07.07.2010 - Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira, Dünya Kupası'nın kapanış töreninde sahne alacak. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi sözcüsü Jermaine Craig, 11 Temmuz Pazar günkü kapanış töreninin, geleneksel Afrika gösterilerine sahne olan açılış töreninden farklı olacağını belirterek, Shakira'nın da Dünya Kupası marşı ''Waka Waka'' ile izleyenleri coşturacağını söyledi. Soccer City Stadı'nda yapılacak kapanış töreninde yüksek teknolojinin kullanılacağını ve törenin daha genç bir ruha sahip olacağını ifade eden Craig, ışık oyunlarının da törene damga vuracağını ifade etti. Kapanış töreni, final maçından 2 saat önce, 19.30'da düzenlenecek.