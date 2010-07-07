T24 LogoT24 Logo
Spor

KUPANIN KAPANIŞ TÖRENİ YILDIZI SHAKİRA JOHANNESBURG (A.A)

07 Temmuz 2010 18:37

-KUPANIN KAPANIŞ TÖRENİ YILDIZI SHAKİRA JOHANNESBURG (A.A) - 07.07.2010 - Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop şarkıcısı Shakira, Dünya Kupası'nın kapanış töreninde sahne alacak. Dünya Kupası Organizasyon Komitesi sözcüsü Jermaine Craig, 11 Temmuz Pazar günkü kapanış töreninin, geleneksel Afrika gösterilerine sahne olan açılış töreninden farklı olacağını belirterek, Shakira'nın da Dünya Kupası marşı ''Waka Waka'' ile izleyenleri coşturacağını söyledi. Soccer City Stadı'nda yapılacak kapanış töreninde yüksek teknolojinin kullanılacağını ve törenin daha genç bir ruha sahip olacağını ifade eden Craig, ışık oyunlarının da törene damga vuracağını ifade etti. Kapanış töreni, final maçından 2 saat önce, 19.30'da düzenlenecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24