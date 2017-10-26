Kupadan elenen Denizlispor gözünü lige çevirdi

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, (DHA) - ZİRAAT Türkiye Kupası\'nda Batman Petrolspor\'a deplasmanda 2-1 kaybederek 4\'üncü turda elenen Denizlispor, gözünü lige çevirdi. Teknik Direktör Reha Erginer TFF 1\'inci Lig\'de iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, cumartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'u da yeneceklerini iddia etti. Kupa sınavında gençlere şans verdiğini belirten Erginer, \"Kupayı geride bıraktık. Bizim önceliğimiz lig\" diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat da Erzurumspor maçının önemine vurgu yaparak, \"Ligde son üç maçımızda 7 puan aldık. Teknik kadrodaki değişiklik olumlu sonuçlar verdi. Erzurum deplasmanında da bu çıkışı sürdürüp galip gelmek istiyoruz. Kazanacak güçteyiz, teknik ekibe ve futbolculara güveniyoruz\" dedi. Ege temsilcisinde kart cezalısı Ömer Alp forma giyemezken, sakatlığı geçen Cenk\'in ise oynaması bekleniyor.