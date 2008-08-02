Kupada yaprak dökümü

Tempo24-

Türkiye Fortis Kupası 2. kademe maçları oynanan 16 karşılaşma ile sona erdi. Turkcell Süper Lig'de mücadele eden 4 takım alt liglerde mücadele eden rakipleriyle yaptıkları karşılaşmaları kaybederek kupadan elendiler.

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında aldığı sonuçlarla dikkat çeken Sivasspor, kupadaki rakibi Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olarak elenirken, ligde kötü günler geçiren Konyaspor, Şanlıurfaspor deplasmanında 2-1'lik sonuçla kupaya 2. kademede veda etti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kasımpaşa, deplasmanda Sarıyer'e 4-2 mağlup olurken İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Diyarbakır BŞB Diski Spor'a 3-2 yenilerek kupadan elendi.

Rakiplerini eleme başarısı gösteren toplam 16 takım, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. Grup maçlarına Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor seri başı olarak katılacak ve 3. tur grupları 4'erli 5 grupta tek devreli lig usulüne göre yapılacak.