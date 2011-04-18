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Spor

KUPADA HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) 

18 Nisan 2011 17:29

-KUPADA HAKEMLER AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının hakemleri açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan Çarşamba günü Gaziantepspor ile Beşiktaş arasında saat 19.00'da Kamil Ocak Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Kuddusi Müftüoğlu yönetecek.  Gençlerbirliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında 21 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak diğer yarı final rövanş maçında ise hakem Yunus Yıldırım görev yapacak.

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