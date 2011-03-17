T24 LogoT24 Logo
Spor

KUPADA FİNAL MAÇI 11 MAYIS'TA  İSTANBUL (A.A)

17 Mart 2011 16:50

-KUPADA FİNAL MAÇI 11 MAYIS'TA  İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Bu sezon Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi belli oldu. Final maçı 11 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.    Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon 49.'su düzenlenen kupa mücadelesinde final maçının başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.  -YARI FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 ve 7 Nisan günleri oynanacak yarı final ilk maçlarının programı şöyle: 6 Nisan Çarşamba:  20.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Fiyapı İnönü) 7 Nisan Perşembe: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat) Kupada yarı final rövanş maçları ise 20 Nisan Çarşamba günü oynanacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24