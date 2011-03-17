-KUPADA FİNAL MAÇI 11 MAYIS'TA İSTANBUL (A.A) - 17.03.2011 - Bu sezon Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçının tarihi belli oldu. Final maçı 11 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon 49.'su düzenlenen kupa mücadelesinde final maçının başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi. -YARI FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı belli oldu. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 ve 7 Nisan günleri oynanacak yarı final ilk maçlarının programı şöyle: 6 Nisan Çarşamba: 20.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Fiyapı İnönü) 7 Nisan Perşembe: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat) Kupada yarı final rövanş maçları ise 20 Nisan Çarşamba günü oynanacak.