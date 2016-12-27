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Spor

Kupada düdük çalacak hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak

27 Aralık 2016 02:16

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 28 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Perşembe günü yapılacak 4. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada müsabakaların hakemleri şöyle:

28 Aralık Çarşamba

12.00 Darıca Gençlerbirliği-Kayserispor: Volkan Bayarslan

14.30 İnegölspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

16.00 Atiker Konyaspor-Gümüşhanespor: Suat Arslanboğa

17.00 Akhisar Belediyespor-Ümraniyespor: Abdulkadir Bitigen

18.00 Göztepe-Medipol Başakşehir: Serkan Çınar

20.30 Tuzlaspor-Galatasaray: Alper Ulusoy

29 Aralık Perşembe:

14.30 Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler: Bülent Birincioğlu

16.00 Şanlıurfaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya

16.30 Bursaspor-Aydınspor 1923: Murat Özcan

18.00 Kızılcabölükspor-Trabzonspor: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe-Menemen Belediyespor: Ümit Öztürk

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