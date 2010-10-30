Kupada devler aynı gruba düştü

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup kuraları çekildi. Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Trabzonspor ile Beşiktaş B Grubu'nda mücadele edecek.
Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezonu ligde ilk 3 sırada bitiren Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve geçen sezonun kupa şampiyonu Trabzonspor seri başı olarak girdi.
5'er takımdan oluşan 4 grup belirlenirken, Trabzonspor ile Beşiktaş aynı grupta yer aldı.
Kupada gruplar şöyle oluştu:
A GRUBU
Galatasaray
MP Antalyaspor
Gaziantepspor
Denizlispor
Beypazarı Şekerspor
B GRUBU
Trabzonspor
Beşiktaş
Manisaspor
Gaziantep BŞB.
Konya Torku Şekerspor
C GRUBU
Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Ankaragücü
Bucaspor
Yeni Malatyaspor
D GRUBU
Bursaspor
İstanbul BŞB.
Kasımpaşa
Karşıyaka
Kırıkhanspor