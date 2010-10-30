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Spor

Kupada devler aynı gruba düştü

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup kuraları çekildi.

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup kuraları çekildi. Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Trabzonspor ile Beşiktaş B Grubu'nda mücadele edecek.
 
Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezonu ligde ilk 3 sırada bitiren Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve geçen sezonun kupa şampiyonu Trabzonspor seri başı olarak girdi.

5'er takımdan oluşan 4 grup belirlenirken, Trabzonspor ile Beşiktaş aynı grupta yer aldı.

Kupada gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU

Galatasaray
MP Antalyaspor
Gaziantepspor
Denizlispor
Beypazarı Şekerspor

B GRUBU

Trabzonspor
Beşiktaş
Manisaspor
Gaziantep BŞB.
Konya Torku Şekerspor

C GRUBU

Fenerbahçe
Gençlerbirliği
Ankaragücü
Bucaspor
Yeni Malatyaspor

D GRUBU

Bursaspor
İstanbul BŞB.
Kasımpaşa
Karşıyaka
Kırıkhanspor

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