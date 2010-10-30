Kupada devler aynı gruba düştü

T24 - Ziraat Türkiye Kupası'nda 2010-2011 sezonu grup kuraları çekildi. Türkiye Kupası'nda grup kuraları çekildi. Trabzonspor ile Beşiktaş B Grubu'nda mücadele edecek.



Ataköy Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, geçen sezonu ligde ilk 3 sırada bitiren Bursaspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve geçen sezonun kupa şampiyonu Trabzonspor seri başı olarak girdi.

5'er takımdan oluşan 4 grup belirlenirken, Trabzonspor ile Beşiktaş aynı grupta yer aldı.

Kupada gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU

Galatasaray

MP Antalyaspor

Gaziantepspor

Denizlispor

Beypazarı Şekerspor

B GRUBU

Trabzonspor

Beşiktaş

Manisaspor

Gaziantep BŞB.

Konya Torku Şekerspor

C GRUBU

Fenerbahçe

Gençlerbirliği

Ankaragücü

Bucaspor

Yeni Malatyaspor

D GRUBU

Bursaspor

İstanbul BŞB.

Kasımpaşa

Karşıyaka

Kırıkhanspor



