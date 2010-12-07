-KUPADA 64 MAÇTA 145 GOL ATILDI JOHANNESBURG (A.A) - 12.07.2010 - Dünya Kupasında oynanan 64 maçta 145 gol atıldı ve kupanın gol ortalaması 2,27 oldu. 2006'da Almanya'da düzenlenen kupada 147 gol atılmış ve gol ortalaması 2,3 olmuştu. Final maçında İspanyol İniesta'nın Hollanda'ya attığı gol, kupa tarihindeki 2064. gol oldu. -İSPANYA SON 4 MAÇINI 1-0 KAZANDI- Finalde Hollanda'yı 1-0 yenerek şampiyon olan İspanya, kupada sahadan galip ayrıldığı maçların biri hariç hepsinde tek farkla galip geldi. H Grubu'nda ilk maçında İsviçre'ye 1-0 yenilen İspanya daha sonraki tüm maçlarını kazanarak şampiyon oldu. Şampiyon İspanya, sadece Honduras'ı 2 farklı yendi. İspanya son 4 maçını 1-0 kazandı. -EN ÇOK KART ÇIKAN FİNAL- İspanya'nın Hollanda'yı 1-0 yenerek dünya kupasını kazandığı final maçı, kupa tarihinin en çok kart gösterilen maçı oldu. Karşılaşmada 14 sarı ve 1 kırmızı kart gösterildi. Hollanda'dan 8, İspanya'dan 5 oyuncu sarı kart gördü. Hollandalı Heitinga, 2. sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. -GOLÜ ATAN İNİESTA, JARQUE'Yİ UNUTMADI İspanya'nın golünü atan Andres İniesta, Espanyol'un Ağustos'ta ölen futbolcusu Dani Jarque'yi unutmadı. 116. dakikadaki golüyle takımını galibiyete taşıyan Barcelonalı İniesta, golden sonra formasını çıkararak iç tişörtündeki yazıyı kameralara gösterdi ve bu hareketi nedeniyle sarı kart gördü. İniesta'nın tişörtünde, ''Dani Jarque siempre con nosotros'' (Dani Jarque her zaman bizimle) yazıyordu ve bu yazı İspanya Birinci Ligi (La Liga) takımlarından Espanyol'un geçen yıl ağustos ayında 26 yaşındayken kalp krizinden ölen takım kaptanı Daniel Jarque'ye ithaf edilmişti. -İSPANYA EN AZ GOL ATAN ŞAMPİYON OLDU- İspanya, kupa tarihinin en az gol atan şampiyonu oldu. İspanya, 7 maçta 8 gol atarak şampiyonluğa ulaştı ve şampiyonun 7 maç oynadığı 1954'ten beri 10 golün altında kalan ilk şampiyon takım unvanını aldı.