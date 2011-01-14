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Spor

KUPADA 4. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 16:10

-KUPADA 4. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.  Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, gruplarda 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:  (A) Grubu --------- 16 Ocak Pazar:  13.30 Beypazarı Şekerspor-Denizlispor: Mete Kalkavan 18 Ocak Salı: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray: Bünyamin Gezer (B) Grubu --------- 16 Ocak Pazar: 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Konya Torku Şekerspor: Koray Gençerler 20.00 Trabzonspor-Manisaspor: Özgüç Türkalp (C) Grubu --------- 16 Ocak Pazar: 13.30 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Hakan Ceylan 17 Ocak Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Bucaspor: Fethi Serkan Koçak (D) Grubu --------- Yarın: 20.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kuddusi Müftüoğlu 20.00 Karşıyaka-Kasımpaşa: İlker Meral

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