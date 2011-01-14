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KUPADA 4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A)

14 Ocak 2011 13:00

-KUPADA 4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarından itibaren başlıyor. Maçların programı ve gruplarda son puan durumu şöyle: /* -(A) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 13.30 Beypazarı Şekerspor-Denizlispor (Beypazarı İlçe) 18 Ocak Salı: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor)     TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y  AV   P ---------------------------------------------------------- 1-Galatasaray               3   2   1   0   7   3   4   7 2-Gaziantepspor             3   2   1   0   5   2   3   7 3-Beypazarı Şekerspor       2   0   1   1   2   4  -2   1 4-Medical Park Antalyaspor  2   0   1   1   2   4  -2   1 5-Denizlispor               2   0   0   2   1   4  -3   0 -(B) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Konya Torku Şekerspor (Kamil Ocak) 20.00 Trabzonspor-Manisaspor (Hüseyin Avni Aker) TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y  AV   P --------------------------------------------------------- 1-Beşiktaş                  3   2   0   1   6   5   1   6 2-Trabzonspor               2   1   1   0   5   3   2   4 3-Gaziantep B.Şehir Bld.    2   1   1   0   3   2   1   4 4-Konya Torku Şekerspor     3   1   0   2   5   7  -2   3 5-Manisaspor                2   0   0   2   3   5  -2   0 -(C) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 13.30 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs) 17 Ocak Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Bucaspor (Ankara 19 Mayıs) TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y  AV   P ---------------------------------------------------------- 1-Bucaspor                  3   2   0   1   6   5   1   6 2-Ankaragücü                2   1   1   0   5   3   2   4 3-Gençlerbirliği            2   1   1   0   3   2   1   4 4-Yeni Malatyaspor          2   1   0   1   3   3   0   3 5-Fenerbahçe                3   0   0   3   5   9  -4   0 -(D) GRUBU- Yarın: 20.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk-Seyircisiz)  20.00 Karşıyaka-Kasımpaşa (İzmir Atatürk) TAKIMLAR                    O   G   B   M   A   Y   AV  P ----------------------------------------------------------    1-Kasımpaşa                 2   2   0   0   5   1   4   6 2-İstanbul B.Şehir Bld.     3   2   0   1   3   3   0   6 3-Bursaspor                 2   1   1   0   3   1   2   4 4-Kırıkhanspor              3   0   1   2   1   4  -3   1 5-Karşıyaka                 2   0   0   2   0   3  -3   0

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