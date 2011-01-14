-KUPADA 4. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 14.01.2011 - Futbolda Ziraat Türkiye Kupası gruplarında 4. hafta heyecanı yarından itibaren başlıyor. Maçların programı ve gruplarda son puan durumu şöyle: /* -(A) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 13.30 Beypazarı Şekerspor-Denizlispor (Beypazarı İlçe) 18 Ocak Salı: 20.00 Medical Park Antalyaspor-Galatasaray (Mardan Antalyaspor) TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------- 1-Galatasaray 3 2 1 0 7 3 4 7 2-Gaziantepspor 3 2 1 0 5 2 3 7 3-Beypazarı Şekerspor 2 0 1 1 2 4 -2 1 4-Medical Park Antalyaspor 2 0 1 1 2 4 -2 1 5-Denizlispor 2 0 0 2 1 4 -3 0 -(B) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 20.00 Gaziantep Büyükşehir Belediyespor-Konya Torku Şekerspor (Kamil Ocak) 20.00 Trabzonspor-Manisaspor (Hüseyin Avni Aker) TAKIMLAR O G B M A Y AV P --------------------------------------------------------- 1-Beşiktaş 3 2 0 1 6 5 1 6 2-Trabzonspor 2 1 1 0 5 3 2 4 3-Gaziantep B.Şehir Bld. 2 1 1 0 3 2 1 4 4-Konya Torku Şekerspor 3 1 0 2 5 7 -2 3 5-Manisaspor 2 0 0 2 3 5 -2 0 -(C) GRUBU- 16 Ocak Pazar: 13.30 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor (Ankara 19 Mayıs) 17 Ocak Pazartesi: 20.00 Ankaragücü-Bucaspor (Ankara 19 Mayıs) TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------- 1-Bucaspor 3 2 0 1 6 5 1 6 2-Ankaragücü 2 1 1 0 5 3 2 4 3-Gençlerbirliği 2 1 1 0 3 2 1 4 4-Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 3 3 0 3 5-Fenerbahçe 3 0 0 3 5 9 -4 0 -(D) GRUBU- Yarın: 20.00 Bursaspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Bursa Atatürk-Seyircisiz) 20.00 Karşıyaka-Kasımpaşa (İzmir Atatürk) TAKIMLAR O G B M A Y AV P ---------------------------------------------------------- 1-Kasımpaşa 2 2 0 0 5 1 4 6 2-İstanbul B.Şehir Bld. 3 2 0 1 3 3 0 6 3-Bursaspor 2 1 1 0 3 1 2 4 4-Kırıkhanspor 3 0 1 2 1 4 -3 1 5-Karşıyaka 2 0 0 2 0 3 -3 0