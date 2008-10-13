Kupa yedieminde!

Kocaeli 1'inci İcra Dairesi, ödenmeyen borçları nedeniyle Kocaelispor'un geçen sezon kazandığı Bank Asya 1'inci Lig Şampiyonluk Kupası'na el koydu. Kocaelispor Basın sözcüsü Sami Durmuşoğlu kupanın yeddiemine teslim edildiğini söyledi.



Bank Asya 1'inci Ligi'nde şampiyon olan ve bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'da ciddi anlamda mali kriz yaşanıyor. Kocaeli 1'inci İcra Dairesi memurları, borçların ödenmediği gerekçesiyle tesislerde bulunan Kocaelispor'un geçen sezon kazandığı Bank Asya 1'inci Lig Kupası'na ve tesislerdeki 4 bilgisayara el koydu.

Kocaelispor Basın sözcüsü Sami Durmuşoğlu, Kocaeli 1'inci İcra Dairesi'nden görevlilerin geldiğini belirterek, "Yapılan işlemler sonrasında kupayı yeddiemine teslim ettik" dedi.

.

