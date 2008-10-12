Kupa Telekom'un



Türk Telekom, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Ülker'i Ankara'da 83-79 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra mutlu sona ulaştı.



Sezonun en anlamlı kupası olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Kupası karşılaşmasında Beko Basketbol Ligi şampiyonu Fenerbahçe Ülker ile Teknosa Türkiye Kupası'nı geçtiğimiz sezon müzesine götüren Türk Telekom karşı karşıya geldi.



Karşılaşmaya iyi başlayan taraf Fenerbahçe Ülker olurken, sarı-lacivertliler ilk 5 dakikayı 14-12 önde geçti. Serkan Erdoğan'ın sayılarıyla oyunda dengeyi kuran Türk Telekom, son 1 dakikaya 22-18 üstün girdi ve ilk çeyreği de 24-22 önde kapattı.



İkinci çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da skor üretmekte zorlanırken, Fenerbahçe Ülker, Damir Mrsic'in üç sayılık basketleriyle ayakta kaldı. Oğuz Savaş'ın pota altında etkili olmasıyla birlikte kontrolü ele geçiren sarı-lacivertliler 33-30 öne geçti. Erwin Dudley'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Ankara temsilcisi, soyunma odasına 45-40 üstünlükle gitti.



Türk Telekom'da Serkan Erdoğan 15 sayı – 2 asist -1 ribauntluk performansıyla ilk yarının en skorer ismi olurken, Lang 9 sayı – 7 ribauntla, Erwin Dudley 7 sayı – 9 ribauntla katkı yaptı.



Fenerbahçe Ülker'de yeni transfer Gordan Giricek 11 sayıyla sarı-lacivertlilerin en skoreri olurken, Marques Green 10 sayı – 1 asistle, Oğuz Savaş 7 sayı – 1 ribauntla oynadı.



İkinci yarı karşılıklı basketlerle başlarken, kolay skor üreten Türk Telekom, skoru 53-43'e getirerek farkı çift hanelere taşıdı. Giricek'in üst üste kaydettiği sayılarla farkı eriten Fenerbahçe Ülker, üçüncü çeyrekte son 1 dakikaya girilirken farkı 1 sayıya kadar indirdi. Tutku Açık'ın sayılarıyla üstünlüğünü korumayı başaran Ankara temsilcisi, son çeyreğe 57-54 önde başladı.



Bekir Yarangüme'nin üç sayılık basketiyle son çeyrekte perdeyi açan Türk Telekom, rakibinin yakaladığı serilere karşılık vermeyi bildi ve son 1 dakikaya 76-71 üstün girdi. Fenerbahçe Ülker'in üst üste üç sayılık basketler bulmasına rağmen serbest atışlarla skor üretmeye devam eden Ankara temsilcisi, maçı 83-79 kazanarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.



Marques Green 21 sayı - 3 asistlik performansıyla sahanın en skorer ismi olurken, Gordan Giricek 18 sayı - 3 ribaunt - 1 asistle, Oğuz Savaş 12 sayı - 3 ribauntla oynadı.



Türk Telekom'da karşılaşmayı 20 sayı - 4 asist - 3 ribauntla noktalayan Serkan Erdoğan ön plana çıkan isim olurken, Lang 14 sayı - 9 ribauntla, Erwin Dudley 13 ribaunt - 9 sayıyla, Blakney 14 sayı - 3 asist - 2 ribauntla katkı yaptı.



FENERBAHÇE ÜLKER: 79 - TÜRK TELEKOM: 83

Salon: Atatürk

Hakemler: Engin Kennerman xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx



Fenerbahçe Ülker: Green xxx 21, Mirsad xx 8, Giricek xxx 18, Vidmar x 2, Serhat x, Oğuz xx 12, Smith x 2, Preldzic x 2, Damir xx 11, Rasim x 3



Türk Telekom: Serkan xxx 20, Tutku xx 11, Winston xx 7, Dudley xx 9, Lang xxx 14, Wright x, Asım x 2, Blakney xxx 14, Bekir xx 6, Barış Özcan x

1. periyot: 22-24

Devre: 45-40 (Türk Telekom lehine)

3. periyot: 54-57

Beş faulle çıkan: 39.54 Smith (Fenerbahçe Ülker)

