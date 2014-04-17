Kupa protestoları dinmedi



FIFA Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Brezilya'da aylardır protesto gösterileri yapılıyor. Brezilyalılar yapılan harcamaları eleştirerek, ülkenin dört bir yanında düzenledikleri gösterilerde, 'FIFA evine dön' pankartları açıyorlar. Dünyada futbolun en sevildiği ülkelerden biri olan Brezilya'da harcamalar nedeniyle vatandaşlar 12 Haziran'da başlayacak şampiyonaya sevinemiyor. Vatandaşlara göre şehir içi ulaşımda fiyatlar arttı, yolsuzluk had safhada ve gündelik hayat artık daha pahalı.

Şampiyona için yapılan harcamalar 10 milyar euroya ulaşmış durumda. Bu, milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşadığı Brezilya için oldukça yüksek bir rakam. Bu rakam düzenlenen gösterilerde de sık sık dile getiriliyor. Örneğin Sao Paulo'daki gösteride, 'Dünya Kupası olmayacak' yazılı pankartlar açıldı. Bu durum akla hemen, 'Bu protestocuların temennisi mi yoksa bir tehdit mi?' sorusu geldi. Brezilya polisi duruma tepki göstererek, pankartın açıldığı gösteride 50'den fazla göstericiyi gözaltına aldı.

'Şampiyonaya duyulan heyecan düşük'

Brezilya Devlet Başkanı Dilma Rousseff protestolara kendine özgü bir tarzda tepki gösterdi. Rousseff, reklam kampanyalarının tıpkı Dünya Şampiyonası'nın açılış maçı kadar, karşılaşmalara ev sahipliği yapacak 12 kente de getirisi olacağını dile getirdi. Harcamaları savunan Rousseff, 'Özellikle altyapıya yaptığımız harcamalar önemli. Çünkü şampiyonadan sonra da bize kalacak' diye konuştu.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları halk arasında şampiyona nedeniyle duyulan heyecanın düşük olduğunu gösterdi.

Devlet Başkanı güvenlik nedeniyle duyulan endişelerin de yersiz olduğu görüşünde. Rousseff, şiddet olaylarının engellenmesinde caydırıcı olması için gerekli olduğunda ordunun da devreye girebileceğine dikkat çekti.

Ülkede rahatsızlık yaratan tek konu bu değil. Rio de Janeiro'da yapılacak 2016 Olimpiyat Oyunları için yapılan harcamalar da giderek artıyor. Yetkililer harcamaların 11 milyar 900 milyon euroyu bulacağını belirtiyor.