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Spor

KUPA İSPANYA'DA MADRİD (A.A)

07 Aralık 2010 18:11

-KUPA İSPANYA'DA MADRİD (A.A) - 12.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nı finalde Hollanda'yı 1-0 yenerek kazanan İspanya Milli Takımı kafilesi ülkesine döndü.  Johannesburg'daki kutlamaların uzun sürmesinden, yaklaşık 3 saatlik rötar ile hareket eden İspanya Milli Takımı'nı taşıyan uçak, yerel saat ile 14.50'de Madrid'deki Barajas havaalanına indi. Çok sayıda medya mensubu havaalanında Dünya Kupası'nı kazanan İspanyol futbolcuları karşılarken, limanda çalışan personelin de futbolculara yönelik sevgi gösterilerinde bulundukları görüldü.  Uçak indikten sonra havaalanı çalışanları, üzerinde ''Dünyanın en mutlu ülkesine hoş geldiniz. Teşekkürler'' yazılı bir pankart açarak futbolcuları kutladı. Tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı, program gereği ilk Kral Juan Carlos daha sonra da Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero tarafından kabul edilecek. Yerel saat ile 19.00'da (TSİ 20.00) üstü açık otobüse binecek İspanyol futbolcular ve teknik heyet, geniş bir Madrid turu yaparak, sokakta kendilerini bekleyen halk ile kupayı kutlayacak. Kutlamalar akşam saatlerinde Madrid'deki Manzanares nehri yakınlarında kurulan bir alanda yapılacak eğlenceden sonra geç vakitlerde sona erecek.

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