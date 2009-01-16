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Spor

Kupa heyecanı

Futbolda Fortis Türkiye Kupası'na gruplarda 5. ve son hafta maçlarıyla devam edilecek. İşte program..

16 Ocak 2009 02:00

Futbolda Fortis Türkiye Kupası'na gruplarda 5. ve son hafta maçlarıyla devam edilirken, Bank Asya 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftası olan 18. hafta maçları, TFF 2. Lig Yükselme Grubu ile klasman gruplarında ise ilk hafta maçları yapılacak.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, futbolda haftanın programı şöyle:

FORTİS TÜRKİYE KUPASI

(A) Grubu:

Yarın:

13.30 Antalyaspor-Gaziantepspor (Antalya Atatürk)

13.30 Trabzonspor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Hüseyin Avni Aker)

(B) Grubu:

Yarın:

19.00 Altay-Ankaraspor (Alsancak)

19.00 Galatasaray-Malatyaspor (Ali Sami Yen)

(C) Grubu:

18 Ocak Pazar:

13.30 Manisaspor-Sivasspor (Manisa 19 Mayıs)

13.30 Konyaspor-Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

(D) Grubu:

18 Ocak Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Eskişehirspor (FB Şükrü Saracoğlu)

19.00 Bursaspor-Tokatspor (Bursa Atatürk)

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