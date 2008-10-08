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Spor

Kupa heyecanı

Basketbolda 11 Ekim Cumartesi günü Ankara'nın ev sahipliği yapacağı erkekler ve bayanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarının biletleri satışa çıktı.

08 Ekim 2008 03:00


Basketbolda 11 Ekim Cumartesi günü Ankara'nın ev sahipliği yapacağı erkekler ve bayanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçlarının biletleri satışa çıktı.


Basketbolda yeni sezon öncesinde erkeklerde ve bayanlarda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahiplerini bulacak.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, Ankara Atatürk Spor Salonu'nda saat 17.30'da Fenerbahçe Ülker ile Türk Telekom arasında yapılacak erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının biletlerinin Biletix'den 10 YTL'ye satıldığı bildirildi.

Aynı salonda saat 14.00'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılacak Bayanlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının biletleri de 5 YTL'den satılıyor. Bu maç için her iki takım taraftarlarına da eşit miktarda yer ayrıldığı ifade edildi.

Bu arada, bayanlar maçının ardından salonun boşaltılacağı, daha sonra erkekler maçı için taraftarların salona alınacağı bildirildi.

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