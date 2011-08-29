Kupa hâlâ Beşiktaş'ta







T24 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın, “Beşiktaş’ın iade etmesi UEFA tarafından iyi niyet göstergesi olarak algılandı ve cezadan bu yüzden kurtuldu” dediği Türkiye Ziraat Kupası'nın hâlâ Beşiktaş'ta olduğu ortaya çıktı.









Hürriyet'in haberine göre, UEFA’nın tavsiyesiyle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne göndermeyen Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karara tepkiler sürüyor. Sarı lacivertliler, şike soruşturmasında adı geçen Trabzonspor ve Beşiktaş’ın Avrupa’da yoluna devam etmesini sorgularken TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın “Beşiktaş’ın kupayı iade etmesi, UEFA nezdinde iyi niyet göstergesi olarak görüldü. F.Bahçe de aynı şeyi yapsa belki farklı şeyler olabilirdi” sözleri dikkat çekiciydi. Herkesin iade edildiğini sandığı Ziraat Türkiye Kupası ise Beşiktaş Kulübü’nde çıktı.





İşte, Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getiren olayın iç yüzü...





Futbolda ‘Şike Soruşturması’ kapsamında, mahkemeye sevk edilen Beşiktaş Asbaşkanı Serdal Adalı, siyah beyazlı kulübün teknik direktörü Tayfur Havutçu ve Beşiktaş Futbol Takımı’nın Güvenlik Müdürü Ahmet Ateş 14 Temmuz tarihinde, savcılığın isteği üzerine tutuklanınca siyah beyazlı yönetim kurulu Yıldırım Demirören başkanlığında toplanarak tarihi bir karar alır. O kararı kulüp başkanı Yıldırım Demirören, şu sözlerle açıklar:





Fenerbahçelileri isyan ettiren kararlar





Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’a Türkiye Kupası’nı idade etmek istediğimiz söyledik. Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Bu süreç tammamlanıp arkadaşlarımız aklandığında kupamızı geri alırız.





24 Ağustos Çarşamba akşamı TFF, UEFA’nın direktifleriyle Fenerbahçe’yi Şampiyonlar Ligi’ne göndermez. Sarı lacivertlilerin yerine Devler Ligi’ne Trabzonspor alınır, soruşturulan kulüplerden Beşiktaş ise yoluna devam edince kıyamet kopar. Bir gün sonra yani 25 Ağustos Perşembe günü, TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın, Beşiktaş’ın kupayı iade etmesinin UEFA tarafından bir iyi niyet göstergesi olarak algılandığı için siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam ettiğini söylemesi tartışmaları bu yöne kaydırır.





F.Bahçeliler’in isyanına neden olan bu olaydan sonra Hürriyet, kupanın nerede olduğunu araştırdı ve Beşiktaş Kulübü’nün en etkili isimlerinden biri olan Metin Keçeli’ye sordu.





Koruma altında, kilitli bir odada tutuyoruz





Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, olaya şu sözlerle açıklık getirdi: “Şike soruşturması sonrası başkanımız Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimine giderek Türkiye Kupası’nı sözlü olarak iade ettiğimizi belirtti. Dava sonuçlandığında suçlu bulunmamız halinde kupayı Beşiktaş Kulübü’nden Federasyon binasına götürmek 5 dakikalık bir olay. Eğer suçlu bulunursak iade ederiz. Kupa şu anda kulübümüzde. Koruma altında özel bir odada kilitli.”





Demirören: Aklanınca kupayı geri alırız (14 Temmuz Perşembe)





Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, 14 Temmuz’da yaptıkları yönetim kurulu toplantısından sonra açıkladı: “ TFF Başkanı Aydınlar’a Türkiye Kupası’nı idade etmek istediğimiz söyledik. Arkadaşlarımızın suçsuz olduğuna inancımız tamdır. Bu süreç tamamlanıp arkadaşlarımız aklandığında kupamızı geri alırız.”





Adalı: Sanki biz suçluyuz kupa niye veriliyor? (16 Temmuz Cumartesi)





Beşiktaş Yönetimi’nin aldığı karara cezaevindeki yönetici Serdal Adalı büyük tepki gösterir. Adalı, 16 Temmuz’da, hapishaneden haber gönderir: “Sanki biz suçluyuz. Niye kupa veriliyor? Asbaşkanlık ve futbol komitesi başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Adaletin gerçekleri en kısa sürede ortaya çıkacaktır.”





Aydınlar: Kupayı iadesi Beşiktaş’ı kurtardı (25 Ağustos Perşembe)





TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, F.Bahçe’nin tepkilerine yanıt verirken Beşiktaş örneğini gösterdi. Aydınlar, 25 Ağustos’taki açıklamasında, “Beşiktaş’ın kupayı federasyona iade etmesi UEFA nezdinde çok olumlu karşılandı. F.Bahçe de aynı şeyi yapsa belki farklı şeyler olabilirdi. UEFA bu tür şeylere büyük önem veriyor” dedi.