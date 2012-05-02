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Spor

Kupa finali Ankara'da

Bu yıl 50'incisi düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçının yeri ve tarihi belli oldu

02 Mayıs 2012 02:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Bursaspor finalinin, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; finalistler Fenerbahçe ile Bursaspor, 16 Mayıs Çarşamba günü saat 20:30'da Karşı karşıya gelecek.
 
Karşılaşmaya Ankara 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak.
 
Ankara 19 Mayıs Stadyumu, tek maçlık sisteme geçildiği 1999-2000 sezonundan bu yana ilk kez Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne ev sahipliği yapacak.

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