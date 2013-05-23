Kupa Fenerbahçe'nin

Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe oldu... Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki finalde Trabzonspor'u 1-0 yendi; kupayı 6. kez müzesine götürdü. Sezonu tek kupayla kapayan Fenerbahçe'ye zaferi getiren golü Sow attı.

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kadrosundaki büyük eksikler dikkati çekti. Sarı-lacivertli ekip, kupa finali öncesi 6 futbolcusundan yoksun kaldı. Cezalı olan Volkan Demirel ve Meireles ile sakatlıları bulunan Selçuk Şahin, Serdar Kesimal kupa finalinde forma giyemedi. 19 Yaş Altı Milli Takım kampında bulunan Salih Uçan ve Recep Niyaz da Trabzonspor'a karşı 19 Mayıs Stadı'na çıkamadı. Fenerbahçeli futbolcular, maçtan 80 dakika önce çimlere çıkarak, sahayı kontrol etti. Öte yandan, sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda, Kardemir Karabükspor karşılaşmasından farklı olarak 4 futbolcu yer aldı. Kardemir Karabükspor'e karşı kadroda yer almayan Egemen, Hasan Ali, Yobo ve Kuyt, Trabzonspor maçında forma giydi.

Trabzonspor'da eksikler

Trabzonspor da Fenerbahçe gibi sahaya yabancı futbolcularından yoksun çıktı. Bordo-mavili takımda, kulüpten ayrılacakları yönünde açıklamalar yapılan Colman, Alanzinho, Bamba, Janko ve Emerson, Fenerbahçe karşısında forma giymedi. Trabzonspor'da ligdeki son mücadelesi Galatasaray maçından farklı olarak Cech, Soner, Halil, Serkan, Volkan ve Olcan, Fenerbahçe'ye karşı sahadaki yerlerini aldı.

Avcı ile Volkan görüştü

Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nı yarı yarıya paylaştı. Statta Fenerbahçe taraftarları kapalı tribününün tamamında ve kale arkasında yer alırken, Trabzonspor taraftarları ise maratonun tümünde ve kale arkasında takımlarına destek verdi. Protokol tribününde yerini alan Milli Takımlar Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir süre Fenerbahçe'nin cezalı kalecisi Volkan Demirel ile görüştü.

Protokol tribünü

Ziraat Türkiye Kupası, maçtan önce saha içinde hakemlerin çıkış noktasında sergilendi. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki final maçına 250 basın mensubunun akredite olduğu öğrenildi. TBMM Başkanı Cemil Çicek ile Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç da maçı tribünlerden takip etti. Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener'in de tribünlerde yer aldığı maça, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın gelmemesi dikkati çekti. Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki protokol tribünü tarihi günlerinden birini yaşadı. Tribünün merdiven basamaklarında dahi maç izlendiği görüldü.