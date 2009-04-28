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Spor

Kupa Fenerbahçe Acıbadem'in

Aroma Bayanlar Voleybol 1. Ligi'nde, 2008-2009 sezonunun şampiyonu, Fenerbahçe Acıbadem oldu.

28 Nisan 2009 03:00

Aroma Bayanlar Voleybol Birinci Ligi'nde, 2008-2009 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinin 4. maçında Eczacıbaşı Zentiva'yı 3-1 yenen Fenerbahçe Acıbadem oldu. 

Kupa Fenerbahçe Acıbadem'in - FOTOGALERİ

Final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, böylece ilk lig şampiyonluğunu elde etti.

Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını kaptan Çiğdem, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın elinden aldı.

Bu arada, final serisinin en iyileri de kupa töreninde ödüllerini aldı. "En İyiler" ödüllerini kazanan sporcular şunlar:

En değerli oyuncu: Seda Tokatlıoğlu (Fenerbahçe Acıbadem)

En iyi pasör: Oksana (Fenerbahçe Acıbadem)

En iyi smaçör: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)

En iyi libero: Gülden Kayalar (Eczacıbaşı Zentiva)

En iyi blokçu: Vesna (Eczacıbaşı Zentiva)

En iyi servisçi: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)

En iyi manşetçi: Esra Gümüş (Eczacıbaşı Zentiva)

En skorer oyuncu: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)

Kadrolar ve yıldız tablosu

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Aziz Yener xxx, Ebru Meriçkan xxx

Eczacıbaşı Zentiva: Gökçen x, Nancy xx, Mirka xxx, Vesna x, Naz xx, Esra xx (Gülden xxx, Merve x, Tracy x, Seda x)

Fenerbahçe Acıbadem: Oksana xxx, Marina xxx, Çiğdem xx, Anja xx, Eda xx, Seda xxx (Korotenko xxx, Merve x, Necla xx)

Setler: 17-25, 25-23, 14-25, 19-25

Süre: 104 dakika (25, 28, 24, 27)

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