Kupa Fenerbahçe Acıbadem'in

Kadrolar ve yıldız tablosu



Final serisinde rakibine 3-1'lik üstünlük sağlayan sarı-lacivertli takım, böylece ilk lig şampiyonluğunu elde etti.Maç sonunda büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe'nin şampiyonluk kupasını kaptan Çiğdem, Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık'ın elinden aldı.Bu arada, final serisinin en iyileri de kupa töreninde ödüllerini aldı. "En İyiler" ödüllerini kazanan sporcular şunlar:En değerli oyuncu: Seda Tokatlıoğlu (Fenerbahçe Acıbadem)En iyi pasör: Oksana (Fenerbahçe Acıbadem)En iyi smaçör: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)En iyi libero: Gülden Kayalar (Eczacıbaşı Zentiva)En iyi blokçu: Vesna (Eczacıbaşı Zentiva)En iyi servisçi: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)En iyi manşetçi: Esra Gümüş (Eczacıbaşı Zentiva)En skorer oyuncu: Mirka (Eczacıbaşı Zentiva)Salon: EczacıbaşıHakemler: Aziz Yener xxx, Ebru Meriçkan xxxEczacıbaşı Zentiva: Gökçen x, Nancy xx, Mirka xxx, Vesna x, Naz xx, Esra xx (Gülden xxx, Merve x, Tracy x, Seda x)Fenerbahçe Acıbadem: Oksana xxx, Marina xxx, Çiğdem xx, Anja xx, Eda xx, Seda xxx (Korotenko xxx, Merve x, Necla xx)Setler: 17-25, 25-23, 14-25, 19-25Süre: 104 dakika (25, 28, 24, 27)