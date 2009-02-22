Kupa Efes Pilsen'in



Teknosa Türkiye Kupası'nda şampiyon Efes Pilsen oldu. Final maçında Erdemir'i 79-70 mağlup eden lacivert-beyazlılar kupada 9.kez mutlu sona ulaştı.



Basketbolda 24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası'nı finalde Erdemirspor'u 79-70 mağlup eden Efes Pilsen kazandı.



Karşılaşmaya hücumda ve savunmada iyi başlayan Efes Pilsen, 2. dakikayı Kerem Gönlüm ve Thornton'un basketleriyle 5-0 önde geçti. Erdemirspor, hücumda istediği gibi organize olamamasına rağmen, Erdal, Funk ve Mithat ile bulduğu sayılarla periyodun bitimine 3,5 dakika kala 8-8 beraberliği yakaladı. Kerem Gönlüm'ün pota altından bulduğu basketlere Funk ve Thomas ile cevap veren Erdemirspor, periyodun bitimine 1,5 dakika kala maçta Funk'un basketiyle ilk defa öne geçti: 14-12.



Erdemirspor, periyodun son saniyelerinde Mithat'ın faul atışından bulduğu sayı ile ilk periyodu 15-14 üstün tamamladı.



İkinci periyoda Shumpert'in basketleriyle başlayan Efes Pilsen, Kaya'nın faul atışından bulduğu sayıyla 13. dakikayı 20-17 önde geçti. Barbour ve Erdal ile 3 sayılık basketler üreten rakibi karşısında Smith ve Kaya ile sayılar bulan iki takımdan Efes Pilsen, Smith'in basketiyle devrenin son 4 dakikasına 27-25 önde girdi. Kerem ve Smith ile sayılar bulmaya devam eden Efes Pilsen, periyodun bitimine 2 dakika 20 saniye kala 6 sayılık farka ulaştı: 35-29. Kalan sürede Smith ile 3 sayılık basket bulan Efes Pilsen, devreyi 38-31 önde bitirdi.



Üçüncü periyoda Burgess ve Erdal'ın 3 sayılık basketleriyle başlayan rakibi karşısında Thornton ve Smith ile sayılar üreten Efes Pilsen 22. dakikayı 42-37 önde geçti. Her iki takımın da karşılıklı basketler bulduğu karşılaşmada Erdemirspor, Hakan Demirel'in 3 sayılık basketiyle periyodun son 3 dakikasına 52-47 geride girdi. Cenk, Kaya ve Ender ile basketler bulan Efes Pilsen, 3. periyodu 7 sayı farkla 59-52 önde tamamladı.



Son periyodun başında Caner'in sayılarıyla etkili olan Erdemirspor karşısında Ender ve Kaya ile sayılar bulan Efes Pilsen, 34. dakikayı 64-57 önde geçti. Barbour'un 3 sayılık basketiyle 36. dakika içinde aradaki farkı 4 sayıya (62-66) kadar indiren Erdemirspor karşısında Efes Pilsen, Hakan Demirel'in yaptığı sportmenlik dışı faulün ardından Smith'in basketiyle maçın bitimine 4 dakika kala farkı 9 sayıya çıkardı: 71-62. Maçın son iki dakikasına Thornton'un faul atışından bulduğu sayılarla 75-65 önde giren Efes Pilsen, bu üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 79-70 galip bitirdi.



Bu sonuçla Efes Pilsen Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürdü.





ERDEMİRSPOR: 70 - EFES PİLSEN: 79

Salon: Halkapınar

Hakemler: Recep Ankaralı, Murat Biricik, Serkan Emlek

Erdemirspor: Funk xx 16, Erdal xx 13, Thomas xx 8, Hakan xx 5, Burgess xx 3, Barbour xx 17, Mithat xx 3, Özgür x, Caner xx 5, Emre x

Efes Pilsen: Kasun xx, Thornton xx 11, Kerem Gönlüm xx 8, Ender xx 5, Cenk xx 6, Smith xxx 20, Shumpert xxx 7, Kaya xxx 11, Kakiouzis xx, Kerem Tunçeri xxx 11

1. Periyot: 15-14, Devre: 38-31 (Efes Pilsen lehine), 3. Periyot: 52-59