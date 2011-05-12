-KUPA BEŞİKTAŞ'IN KAYSERİ (A.A) - 11.05.2011 - Beşiktaş, normal süresi 2-2 berabere biten maçta, penaltı atışlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 4-3'lük üstünlük sağlayarak, 49. Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu. 50. dakikada İbrahim'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti. 53. dakikada İskender, Aurelio tarafından ceza alanı içinde düşürülünce, hakem Yunus Yıldırım penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim, skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1. 60. dakikada Quaresma'nın ceza alanı dışından attığı şutta, top kaleci Hasagiç'te kaldı. 64. dakikada Guti'nin uzun pasında topla buluşan Almeida'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 68. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gökhan, ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. 74. dakikada Holmen'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla auta gitti. 78. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde uygun durumda topla buluşan Sivok, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2. 83. dakikada Almeida'nın indirdiği topla ceza alanına giren Quaresma'nın vuruşunda, kaleci Hasagiç meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 beraberlikle sona erdi ve uzatmaya gitti. 92. dakikada Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta, kaleci Hasagiç topu tokatlayarak uzaklaştırdı. 95. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Quaresma'nın plase vuruşunda, top az farkla auta gitti. 103. dakikada Fernandes'in sol taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Aurelio'nun kafayla yaptığı vuruşta, Hasagiç meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 110. dakikada Gökhan Süzen'in sağ taraftan ortasında topla buluşan Cihan'ın kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Rüştü'de kaldı. Karşılaşmanın uzatma devrelerinde de eşitlik bozulmayınca, penaltı atışlarına geçildi. -PENALTI ATIŞLARI- Penaltı atışlarına başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, Ekrem, Gökhan Ünal ve Holmen, atışları gole çevirirken, Cihan ve Metin Depe, atışlardan sonuç alamadı. Beşiktaş'ta ise Hilbert, penaltı atışında başarılı olamazken, Almeida, Fernandes, Aurelio ve Simao atışları golle sonuçlandırdı. Penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Beşiktaş, 49. Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Stat: Kadir Has Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Baki Tuncay Akkın xx, Volkan Narinç xx Beşiktaş: Rüştü xx, Ekrem x, Sivok xx, Aurelio x, İsmail x, Fernandes xxx, Necip xxx, Quaresma xx, Guti x (Dk. 106 Hilbert), Simao x, Bobo x (Dk. 56 Almeida xx) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagiç xx, Rızvan xx, Can xx, Metin xx, Ekrem xx, Cihan xx, Mahmut xx, Holmen xxx, İskender xx (Dk. 105 Tevfik x), Tum x (Dk. 56 Gökhan Ünal xx), İbrahim xxx (Dk. 83 Gökhan Süzen x) Goller: Dk. 33 Quaresma, Dk. 78 Sivok (Beşiktaş), Dk. 53 İbrahim (penaltıdan), Dk. 68 Gökhan Ünal (İstanbul Büyükşehir Belediyespor) Sarı kartlar: Dk. 13 Ekrem, Dk. 75 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 45 Metin, Dk. 62 Mahmut, Dk. 120 Holmen (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)