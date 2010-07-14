-KUPA BAŞARISIZLARINDA YAPRAK DÖKÜMÜ ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda başarı gösteremeyen takımlardan 11'inin teknik direktörleri işinden oldu. Güney Afrika'nın ev sahipliğinde, 11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında 32 ülkenin katılımıyla düzenlenen 2010 Dünya Kupası'nda başarı gösteremeyen takımlarda teknik direktörlerin bazılarının işine son verildi, bazıları da tüm sorumluluğu alarak kendi istekleriyle takımlarını bıraktı. FIFA dünya sıralamasında ilk sırada bulunan, ancak çeyrek finalde Hollanda'ya yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Brezilya'da teknik direktör Dunga'nın görevine son verildi. 1998 Dünya Kupası'nda şampiyon olan, ancak bu kupada performansı spor otoritelerince ''fiyasko'' olarak değerlendirilen Fransa'nın teknik direktörü Raymond Domenech'in sona eren sözleşmesi ise yenilenmedi. Fransa'yı bundan böyle Bordeaux'yu 2008-2009 sezonunda lig şampiyonluğuna taşıyan Laurent Blanc çalıştıracak. Dünya Kupası'na çeyrek finalde veda etmesine karşın oynadığı futbolla beğeni toplayan Paraguay'ın Arjantinli teknik direktörü Gerardo Martino ise takımı kendi isteğiyle bıraktı. Kupaya, ikinci turda Arjantin'e 3-1 yenilerek veda eden Meksika Milli Takımı'nın çalıştırıcısı Javier Aguirre de istifa eden bir başka teknik direktör oldu. Grubunu son sırada bitirerek, kupa mücadelesine daha ilk turda veda eden, 2006 Dünya Şampiyonu İtalya'nın teknik direktörü Marcello Lippi de görevinden istifasını, ''Tüm sorumluluğu alıyorum. Takımı yeteri kadar çalıştırmadım'' sözleriyle duyurdu. Teknik direktörlüğe devam etmeyi bir süreliğine düşünmediğini ifade eden Lippi, ne yapacağına, birkaç ay içinde karar vereceğini söyledi. İkinci turda elenerek, finallere veda eden Japonya'da Takeşi Okada, görevini bırakan teknik direktörler arasına katıldı. Milli takımda işinin sona erdiğini belirten Okada, maçın ardından yaptığı açıklamada, ''Yapacak başka bir şeyimin olduğunu düşünmüyorum'' sözleriyle ayrılık kararını açıkladı. Fransa ve İtalya gibi henüz ilk turda kupaya veda eden Yunanistan'ın teknik direktörü Otto Rehhagel de istifa eden çalıştırıcılar arasında yerini aldı. 2001 yılından bu kupaya kadar takımı çalıştıran 71 yaşındaki Rehhagel, 2004 yılında Yunanistan'ı Avrupa şampiyonu yapmıştı. Kamerun'un Fransız teknik direktörü Paul Le Guen de takımıyla yeni bir sözleşmeye imza atmayacağını belirterek, görevi bıraktığını kamuoyuna açıkladı. Kamerun, E Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kaybetmişti. Dünya Kupası'na ikinci turda veda eden Güney Kore'nin teknik direktörü Huh Jung-moo, kupaya ilk turda veda eden Güney Afrika'nın Brezilyalı teknik direktörü Carlos Alberto Parreira ve gruptan çıkamayan Fildişi Sahili'nin İsveçli teknik direktörü Sven Goran Erikson da takımlarını bırakan diğer teknik direktörler oldu. -GÖREVE DEVAM EDENLER VE GÖREVDE KALMAK İSTEYENLER- C Grubu'nu ikinci sırada bitirmesine karşın ikinci turda Almanya'ya 4-1 yenilerek kupaya erken veda eden İngiltere'de ise teknik direktör Fabio Capello'nun görevine devam edeceği bildirildi. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ''Kupadaki performansımızı enine boyuna tartıştıktan sonra, Fabio'nun bu iş için en iyi kişi olduğuna karar verdik'' ifadeleri kullanıldı. Üçüncü sırada tamamladığı grubundan çıkamayan İsviçre'nin Alman teknik direktörü Ottmar Hitzfeld'in de takımın başında kalacağı, sözleşmesinin de 2012 Temmuz'una kadar uzatıldığı belirtildi. Kupaya ilk turda veda eden Yeni Zelanda'nın teknik direktörü Ricki Herbert de görevine devam edecek teknik direktörlerden biri oldu. Almanya'ya 3-2 yenilerek dünya dördüncüsü olan Uruguay'ın teknik direktörü Oscar Tabarez, takımın başında kalmak istediğini açıkladı. Uruguay Futbol Federasyonu ile sözleşmesi sona eren Tabarez, ''Sözleşmem sona erdi, artık milli takım teknik direktörü değilim. Her şey federasyondan gelecek teklife bağlı'' diyerek, bu göreve yeniden talip olduğunu ifade etmişti. Sırbistan'da Radomir Antiç, ABD'de Bob Bradley ve Honduras'da Reinaldo Ruedo da takımın başında kalmak istediklerini açıklayan çalıştırıcılar arasında yer aldı. -DURUMU NETLEŞMEYENLER- Kupaya çeyrek finalde veda eden Arjantin'in teknik direktörü, eski efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın durumu hala merak konusu iken, Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez, Maradona'ya ''Takımın başında kal'' çağrısı yaptı. ''Benden bu kadar, benim sıram geçti'' diyen ve evine kapanan Maradona'nın son kararı merak ediliyor. Maradona, ailesiyle birlikte zaman geçireceğini söyleyerek ayrılığın ilk sinyallerini vermişti. Cezayir Teknik Direktörü Rabah Saadane, görevi bırakıp bırakmayacağına henüz karar vermezken, durumu netleşmeyen teknik direktörler arasında Carlos Queiroz (Portekiz), Matjaz Kek (Slovenya), Milovan Rajevac (Gana), Pim Verbeek (Avustralya), Vladimir Weiss (Slovakya), Kim Jong Hun (Kuzey Kore), Marcelo Bielsa (Şili) ve Morten Olsen (Danimarka) bulunuyor. Kupadan elenen milli takımı daha önce uluslararası müsabakalardan 2 yıl men ettiğini açıklayan, ancak FIFA'nın baskısıyla bu kararını geri çeken Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın, milli takım ve teknik direktör Lars Lagerback ile ilgili kararı henüz belli değil. Şampiyon olmayı başaran İspanya, ikinci Hollanda ve üçüncü Almanya'nın teknik direktörleri ise 2010 Dünya Kupası'nı gururla tamamlarken, bu çalıştırıcılar görevlerine devam ediyor. (ÜLK-KAN)